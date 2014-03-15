  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۲۲

فرامرز ظلی:

نمی توان از استقلال انتظار زیادی داشت/ هواداران صبور باشند

نمی توان از استقلال انتظار زیادی داشت/ هواداران صبور باشند

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه آبی‌پوشان پایتخت نیز مثل سایر تیم‌ها نوسان دارند تاکید کرد: تیم‌های خارجی برای لیگ قهرمانان آسیا هزینه‌‌ای زیادی کرده‌اند و با این شرایط نمی‌توان از استقلال انتظار زیادی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، فرامرز ظلی در خصوص شرایط استقلال اظهار داشت: در فوتبال همیشه نوسان وجود دارد و یک تیم همیشه نمی‌تواند در اوج باشد. شرایط حال حاضر استقلال هم فقط مختص این تیم نیست و به هر حال استقلال هم مثل همه تیم‌ها نوسان را تجربه می‌کند و ما امیدوار به این هستیم که استقلال بتواند از این شرایط خارج شود.

پیشکسوت استقلال در ادامه گفت: بازی‌های آسیایی سخت هستند چرا که همه تیم‌ها پول خرج کرده‌اند و با قدرت تمام در این دیدارها ظاهر شده‌اند و با این شرایط  نمی‌توان از استقلال انتظار زیادی در این بازی‌ها داشت. از استقلال نمی‌توان همیشه توقع موفقیت داشت و این که این تیم همیشه اول باشد. استقلال در همه سال‌های اخیر موفق بوده و طبیعی است که به عنوان یک تیم شرایط حال حاضر را تجربه کند.

وی در ادامه افزود: تمام تیم‌های آسیایی تا دندان خود را مسلح کرده‌اند و از این رو نمی‌توان از استقلال انتظار  زیادی داشت. من از هواداران استقلال می‌خواهم صبورتر باشند و منطقی‌تر به قضایا نگاه کنند. منچستر در همه سال‌های اخیر موفق عمل کرد اما امسال در میانه جدول حضور دارد. با این شرایط طبیعی است که استقلال هم گاهی افت و خیز داشته باشد. الان و ظیفه همه پیشکسوتان و هواداران استقلال است که در این مقطع حساس به تیم کمک کنند تا استقلال بتواند از این شرایط خارج شود.

کد مطلب 2256993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها