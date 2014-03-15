نمی توان از استقلال انتظار زیادی داشت/ هواداران صبور باشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، فرامرز ظلی در خصوص شرایط استقلال اظهار داشت: در فوتبال همیشه نوسان وجود دارد و یک تیم همیشه نمیتواند در اوج باشد. شرایط حال حاضر استقلال هم فقط مختص این تیم نیست و به هر حال استقلال هم مثل همه تیمها نوسان را تجربه میکند و ما امیدوار به این هستیم که استقلال بتواند از این شرایط خارج شود.
پیشکسوت استقلال در ادامه گفت: بازیهای آسیایی سخت هستند چرا که همه تیمها پول خرج کردهاند و با قدرت تمام در این دیدارها ظاهر شدهاند و با این شرایط نمیتوان از استقلال انتظار زیادی در این بازیها داشت. از استقلال نمیتوان همیشه توقع موفقیت داشت و این که این تیم همیشه اول باشد. استقلال در همه سالهای اخیر موفق بوده و طبیعی است که به عنوان یک تیم شرایط حال حاضر را تجربه کند.
وی در ادامه افزود: تمام تیمهای آسیایی تا دندان خود را مسلح کردهاند و از این رو نمیتوان از استقلال انتظار زیادی داشت. من از هواداران استقلال میخواهم صبورتر باشند و منطقیتر به قضایا نگاه کنند. منچستر در همه سالهای اخیر موفق عمل کرد اما امسال در میانه جدول حضور دارد. با این شرایط طبیعی است که استقلال هم گاهی افت و خیز داشته باشد. الان و ظیفه همه پیشکسوتان و هواداران استقلال است که در این مقطع حساس به تیم کمک کنند تا استقلال بتواند از این شرایط خارج شود.
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