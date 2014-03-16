  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۴

حمید بابازاده در گفتگو با مهر:

این اتفاقات از توانایی‌های رحمتی کم نمی‌کند/ باید الجزیره را ببریم

این اتفاقات از توانایی‌های رحمتی کم نمی‌کند/ باید الجزیره را ببریم

مربی دروازه‌بان‌های تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه همه اعضای این تیم از رحمتی حمایت کرده‌اند، گفت: این اتفاقات از توانایی‌های رحمتی کم نمی‌کند.

حمید بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت روحی سیدمهدی رحمتی پس از دیدار برابر الریان قطر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: وضعیت روحی او خوب است. با صحبت‌هایی که قلعه‌نویی و دیگر مربیان تیم کرده‌اند او شرایط خوبی دارد. همه اعضای تیم استقلال از رحمتی حمایت می‌کنند و این باعث می‌شود تا همدلی در تیم بیشتر از قبل باشد.

وی اضافه کرد: در فوتبال از این اتفاقات همواره پیش می‌آید و نمی‌توان به بازیکن خرده گرفت. مهم این است که بعد از این اتفاق کل مجموعه استقلال از رحمتی حمایت کرده‌اند.

مربی دروازه‌بان‌های تیم استقلال در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر هم وی در شرایط خوبی به سر می‌برد و از نظر روحی و فنی وضعیت خوبی برای بازی روز سه‌شنبه دارد.

وی در خصوص دیدار برابر الجزیره خاطرنشان کرد: این بازی برای ما سرنوشت‌ساز است. اگر بخواهیم در جدول باقی بمانیم، باید این تیم را ببریم.

بابازاده در پایان گفت: همه بازیکنان تیم از شرایط حساس بازی با الجزیره با خبر هستند و نهایت تلاش خود را به کار می‌گیریم تا 3 امتیاز این بازی خانگی را کسب کنیم.

کد مطلب 2257339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها