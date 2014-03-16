حمید بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت روحی سیدمهدی رحمتی پس از دیدار برابر الریان قطر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: وضعیت روحی او خوب است. با صحبت‌هایی که قلعه‌نویی و دیگر مربیان تیم کرده‌اند او شرایط خوبی دارد. همه اعضای تیم استقلال از رحمتی حمایت می‌کنند و این باعث می‌شود تا همدلی در تیم بیشتر از قبل باشد.

وی اضافه کرد: در فوتبال از این اتفاقات همواره پیش می‌آید و نمی‌توان به بازیکن خرده گرفت. مهم این است که بعد از این اتفاق کل مجموعه استقلال از رحمتی حمایت کرده‌اند.

مربی دروازه‌بان‌های تیم استقلال در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر هم وی در شرایط خوبی به سر می‌برد و از نظر روحی و فنی وضعیت خوبی برای بازی روز سه‌شنبه دارد.

وی در خصوص دیدار برابر الجزیره خاطرنشان کرد: این بازی برای ما سرنوشت‌ساز است. اگر بخواهیم در جدول باقی بمانیم، باید این تیم را ببریم.

بابازاده در پایان گفت: همه بازیکنان تیم از شرایط حساس بازی با الجزیره با خبر هستند و نهایت تلاش خود را به کار می‌گیریم تا 3 امتیاز این بازی خانگی را کسب کنیم.