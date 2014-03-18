مهار آتش سوزی در بازار حضرتی تهران

به گزارش خبرنگار مهر ساعت 17 و 38 دقیقه امروز آتش سوزی گسترده در دو انبار به مساحت 300 متر به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

در ادامه آتش نشانان 7 ایستگاه همراه دو دستگاه خودروی تنفسی راهی محل حادثه شدند.

در بررسی های اولیه مشخص شد دو انبار لوازم آرایشی بهداشتی طعمه حریق شده که دود ناشی از این آتش سوزی از فواصل دور مشاهده می شد.

تعدادی از افراد حاضر در این دو انبار در میان دود و آتش گرفتار شده بودند که آتش نشانان بلافاصله اقدام به خارج کردن آنها کردم.

با تلاش آتش نشانان شعله های آتش مهار شده و در این عملیات سه آتش نشان به صورت جزئی دچار مصدومیت شدند.

آتش نشانان مصدوم از سوی امدادگران اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.