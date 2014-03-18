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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۲۹

حوادث چهارشنبه سوری تاکنون 7 مصدوم داشته ست

حوادث چهارشنبه سوری تاکنون 7 مصدوم داشته ست

مدیر روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: تاکنون 7 نفر در حوادث چهارشنبه سوری در کشور مصدوم شده اند.

آرزو دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوادث امروز چهارشنبه سوری 7 نفر مصدوم شدند  که شش نفر از آنها توسط اورژانس 115 به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی افزود: تمام مجروحان مرد بوده و یک نفر از آنها به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شد.

کد مطلب 2259128

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