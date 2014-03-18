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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۰۵

دستگیری فروشندگان اینترنتی مواد محترقه

دستگیری فروشندگان اینترنتی مواد محترقه

فروشندگان اینترنتی مواد محترقه از طریق اینترنت در استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ يزدان نيکنام  با اعلام این خبر گفت: در راستاي طرح شناسايي و برخورد با فروشندگان مواد محترقه، ماموران با رصد و پايش فضاي مجازي تعدادي از سايت هاي اينترنتي فروش مواد محترقه را شناسايي کردند.

وي افزود : کارشناسان اين پليس با بکارگيري تکنيکهاي فني و تحقيقات گسترده ، طي چندين عمليات پليسي تعدادي توزيع کننده و فروشنده مواد محترقه را که از طريق سايتهاي اينترنتي اقدام به توزيع مواد منفجره مي کردند دستگير کردند .

سرهنگ نيکنام گفت: در اين رابطه تعداد20 هزار و 748 عدد انواع مواد محترقه به ارزش 40 ميليون ريال از متهمان کشف شد.

کد مطلب 2259198

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