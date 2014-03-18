دو حادثه انفجار مواد محترقه در دو نقطه تهران

جلال ملکی سخنگوی سازمان اتش نشانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: ساعت 16 و 24 دقیقه حادثه انفجار در یک مجتمع مسکونی در قلعه مرغی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: پس از حضور آتش نشانان ایستگاه 28 به محل حادثه مشخص شد در طبقه چهارم یک ساختمان 5 طبقه پسر جوانی در حال بازی با مواد محترقه بود که ناگهان این مواد منفجر و وی مصدوم شد.

آتش نشانان پس از خارج کردن این جوان ، وی را تحویل امدادگران اورژانس دادند.

جلال ملکی در خصوص دومین حادثه نیز گفت: ساعت 17 امروز انفجار خانه ای در شهرک ولی عصر آتش نشانان ایستگاه 82 را به محل حادثه کشاند که امدادگران پس از حضور در محل متوجه شدند پسر 18 ساله ای هنگام ساخت مواد محترقه با انفجار این مواد رو به رو شده بود. این حادثه خسارت مالی در پی داشت.