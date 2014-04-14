نوجوانان فرنگی کار ایران نایب قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته کشتی فرنگی پویا ناصر پور در وزن ۴۶ کیلوگرم، کرامت عبدولی در وزن ۵۸ کیلوگرم، امین قلاوند در وزن ۵۴ کیلوگرم و هاشم محمودی در وزن 63 کیلوگرم، مدال نقره و محمدرضا مختاری در وزن 42 کیلوگرم، محمد رضا آقانیا در وزن 50 کیلوگرم و علی خلیل زاده در وزن 85 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند و تیم ایران در مجموع با 73 امتیاز به مقام دوم دست یافت.

همچنین در رشته کشتی آزاد احمد بذری در وزن ۶۹ کیلوگرم و ارسلان تاتاری در وزن 85 کیلوگرم مدال نقره و نعیم حسن زاده در وزن ۱۰۰ کیلوگرم و علیرضا گودرزی در وزن ۴۲ کیلوگرم مدال برنز کسب کردند و در مجموع تیمی پنجم شدند.