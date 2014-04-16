افتتاح دومین پارک بانوان اهواز/ حضور «اصفهانی» و «درخشنده» درهفته زن

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، الهه موالی زاده شامگاه گذشته در نشست خبری تشریح برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: شهرداری اهواز قرار است چهار پارک بانوان در اهواز احداث کند که دو پارک عملیاتی شده و دو پارک نیز در مرحله جانمایی است.

وی افزود: شهردار اهواز وعده کرده که دومین پارک بانوان اهواز واقع در جاده ساحلی گلستان در هفته زن کلنگ زنی شود و اولین پارک بانوان اهواز نیز در جاده ساحلی در عید فطر به بهره برداری برسد.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان همچنین گفت: به همین مناسب جشن بزرگ خانواده با عنوان «مادر مهربانی» با همکاری شهرداری اهواز نیز روز چهارم اردیبهشت در پارک دولت برپا می شود که از برنامه های این جشن برگزاری کنسرت «محمد اصفهانی» خواننده مطرح کشور است.

موالی زاده از اکران رایگان فیلم «هیس دختران فریاد نمی زنند» با حضور «پوران درخشنده» کارگران این فیلم در هفته گرامیداشت زن خبر داد و افزود: این فیلم 6 اردیبهشت ماه در سینما هلال اهواز در دو نوبت صبح و عصر و 7 اردیبهشت در آبادان و خرمشهر به نمایش در می آید و تماشای آن برای عموم آزاد است.

وی شاخص های انتخاب برنامه های هفته گرامیداشت زن را برنامه های با محتوا و شاد و خلاقانه عنوان کرد و گفت: در این هفته بیش از یک هزار و 100 عنوان برنامه با هماهنگی دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها برگزار می شود.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری خوزستان در ادامه با ابراز گله مندی از شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از شرکت های بزرگ اهواز تصریح کرد: این شرکت پردرآمد نه تنها هیچ کمکی به اجرای برنامه های فرهنگی نکرده بلکه رفتار خوبی نیز با ما نداشته است.

نهضتی برای توانمندسازی خانواده

مشاور استاندار خوزستان در امور بانوان با بیان اینکه برنامه های هفته زن در سه محور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگزار می شود اظهار کرد: بخش فرهنگی شامل نشست های تخصصی، همایش ها با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، نقش زنان و خانواده در مباحث اقتصادی و بحث های آموزش خانواده برای ایفای نقش های موثر در اقتصاد و فرهنگ است.

وی افزود: در بخش اجتماعی برپایی نمایشگاه با موضوع زن و خانواده، مراسم تقدیر و تجلیل از زنان نخبه در شهرستان ها در تمام ابعاد از جمله علمی و کارآفرینی و تجلیل از خانواده شهدا مدنظر است.

موالی زاده برپایی کارگاه های آموزشی، تقدیر از زنان عشایر فعال در حوزه صنایع دستی و دیدار با زنان سرپرست خانوار را از جمله برنامه های با محوریت اقتصادی عنوان کرد و گفت: «نهضت توانمندسازی خانواده» در تمام ابعاد تحصیلی، فرهنگی و اقتصادی در حال پیگیری است و در همین راستا توافقنامه ای نیز با اداره کل کتابخانه های استان برای استفاده از فضای کتابخانه های عمومی منعقد شده است.