توسعه فضاهای تفریحی اهواز در دستور کار استاندار خوزستان

اهواز - استاندار خوزستان با حضور میدانی در پارک جزیره اهواز، خواستار تسریع در بهسازی امکانات این پارک و توجه ویژه به وضعیت معابر شهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه ضمن حضور و سرکشی در پارک جزیره اهواز، با شهروندان و خانواده‌های حاضر در این پارک گفتگو کرد.

استاندار خوزستان در این بازدید، تأسیسات و تجهیزات پارک جزیره را مورد بررسی قرار داد.

وی در حین دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، در مورد وضعیت شهر، خیابان‌ها و معابر اهواز به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

موالی‌زاده بلافاصله و در همان محل طی تماس تلفنی با شهرداری اهواز، دستور پیگیری و اجرای اقدامات لازم برای بهسازی تأسیسات پارک جزیره را صادر کرد.

وی بر لزوم ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در این پارک برای پاسخگویی به نیاز شهروندان تاکید کرد.

