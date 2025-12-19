توسعه فضاهای تفریحی اهواز در دستور کار استاندار خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز جمعه ضمن حضور و سرکشی در پارک جزیره اهواز، با شهروندان و خانوادههای حاضر در این پارک گفتگو کرد.
استاندار خوزستان در این بازدید، تأسیسات و تجهیزات پارک جزیره را مورد بررسی قرار داد.
وی در حین دیدار چهرهبهچهره با مردم، در مورد وضعیت شهر، خیابانها و معابر اهواز به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
موالیزاده بلافاصله و در همان محل طی تماس تلفنی با شهرداری اهواز، دستور پیگیری و اجرای اقدامات لازم برای بهسازی تأسیسات پارک جزیره را صادر کرد.
وی بر لزوم ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در این پارک برای پاسخگویی به نیاز شهروندان تاکید کرد.
