جشنواره فیلم مستند اصفهان بر اقتصاد و فرهنگ این حوزه تأثیر خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر بکتاشیان عضو هیئت انتخاب نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان اظهار داشت: شهر و استان اصفهان ویژگی‌های بسیاری دارد و در شمار زیادی از زمینه‌ها می‌توان آنها را به عنوان یک شاخص قلمداد کرد که در این خصوص باید به حوزه دفاع مقدس نیز توجه ویژه ای شود.

وی گفت: حضور مدیران خوب و همراهی جوانان با انگیزه می‌تواند منجر به تولید آثار فاخر مستند در سال‌های آتی شود، مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی‌های بهتر و حمایت‌های موثرتری برای برگزاری چنین جشنواره‌هایی انجام شود.

علی اکبر بکتاشیان با بیان اینکه در فراخوان جشنواره اولین فیلم مستند اصفهان، تاریخی برای تولید آثار ذکر نشده بود گفت: بعضا آثاری به دبیرخانه ارسال شده بود که بیش از یک دهه از عمر تولید آن گذشته بود و از خلاقیت و کیفیت لازم برخوردار نبود.

عضو هیئت انتخاب نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان با اشاره به حجم بالای آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره گفت: مستند سازان پژوهش بیشتری برای سوژه های خود داشته باشند.

