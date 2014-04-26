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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۰۱

بکتاشیان:

جشنواره فیلم مستند اصفهان بر اقتصاد و فرهنگ این حوزه تأثیر خواهد گذاشت

جشنواره فیلم مستند اصفهان بر اقتصاد و فرهنگ این حوزه تأثیر خواهد گذاشت

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت انتخاب نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان، برگزاری اولین جشنواره فیلم مستند توسط شهرداری اصفهان را در سالجاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ نامیده شده اقدامی شایسته‌ای دانست و گفت: این رویداد می تواند بر اقتصاد فیلم مستند و فرهنگ سازی در این عرصه تأثیر گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر بکتاشیان عضو هیئت انتخاب نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان اظهار داشت: شهر و استان اصفهان ویژگی‌های بسیاری دارد و در شمار زیادی از زمینه‌ها می‌توان آنها را به عنوان یک شاخص قلمداد کرد که در این خصوص باید به حوزه دفاع مقدس نیز توجه ویژه ای شود.

وی گفت: حضور مدیران خوب و همراهی جوانان با انگیزه می‌تواند منجر به تولید آثار فاخر مستند در سال‌های آتی شود، مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی‌های بهتر و حمایت‌های موثرتری برای برگزاری چنین جشنواره‌هایی انجام شود.

علی اکبر بکتاشیان با بیان اینکه در فراخوان جشنواره اولین فیلم مستند اصفهان، تاریخی برای تولید آثار ذکر نشده بود گفت: بعضا آثاری به دبیرخانه ارسال شده بود که بیش از یک دهه از عمر تولید آن گذشته بود و از خلاقیت و کیفیت لازم برخوردار نبود.

عضو هیئت انتخاب نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان با اشاره به حجم بالای آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره گفت: مستند سازان پژوهش بیشتری برای سوژه های خود داشته باشند.
 

کد مطلب 2278432

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