قادریان هم فینالیست شد/ دومین مدال طلا در انتظار کشتی فرنگی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، در ادامه رقابت های کشتی قهرمانی آسیا که به میزبانی سالن دولت شهر آستانه برگزار می شود، صبح امروز رقابت های وزن 80 کیلوگرم، یوسف قادریان به مصاف "سینگ هارپرت" از هند رفت.

در این مبارزه یوسف قادریان وقت اول را بسیار خوب شروع کرد و توانست این زمان را با نتیجه 4 بر 2 به سود خود به پایان برساند. در وقت دوم هم قادریان نمایش خوبی داشت و در نهایت با نتیجه 8 بر 4 به پیروزی رسید و راهی فینال شد. قادریان باید در دیدار فینال با " ژاناربیک کنزیف" از قرقیزستان مبارزه کند.

پیش از این بهنام مهدیزاده در وزن 130 کیلوگرم با پیروزی برابر رقیبانش به دیدار فینال راه پیدا کرده بود تا ایران شانس کسب یک مدال طلا را پیدا کند.