به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از صبح روز شنبه در سالن دولت شهر آستانه آغاز شد و عصر امروز یکشنبه با شناخت نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت‌ها تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب یک مدال طلای بهنام مهدیزاده در وزن 130 کیلوگرم، یک نقره یوسف قادریان در وزن 80 کیلوگرم و سه مدال برنز سعید عبدولی، مجتبی کریم‌فر و علی علیاری در اوزان 75، 85 و 98 کیلوگرم و کسب 53 امتیاز به عنوان سوم این رقابت ها رسید. تیم های قزاقستان و قرقیزستان نیز به ترتیب با کسب 63 و 57 امتیاز اول و دوم شدند. تیم ملی کره جنوبی نیز با 52 امتیاز چهارم شد. رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:



رده بندی انفرادی:

59 کیلوگرم:

1- المرات تسمورادوف (ازبکستان) 2- اوتا شینوبو (ژاپن) 3- وون چول یان (کره شمالی) و کانیبک ژولچوبیکوف (قرقیزستان) 5- تنگ کویی یانگ (تایوان) و باگلان ژاکانشا (قزاقستان) 8- محسن حاجی پور (ایران)



66 کیلوگرم:

1- روسلان تساریف (قرقیزستان) 2- حوساراف اوبلو بردیف (تاجیکستان) 3- آیبک ینسیخانوف (قزاقستان) و ها سو ریو (کره جنوبی) 5- بوبیربک زیلوبیدینوف (ازبکستان) و رامین طاهری (ایران)



71 کیلوگرم:

1- جی هیونگ جونگ (کره جنوبی) 2- ماسخات ارژیپوف (قزاقستان) 3- کی یاداوف (هند) و ری دونگ ژانگ (چین) 5- نوروز میرخوجایف (تاجیکستان) و کایرات توگولبایف (قرقیزستان) 10- محمد کریمی (ایران)



75 کیلوگرم:

1- کیم هیون وو (کره جنوبی) 2- تاکاهیرو کاناکوبو (ژاپن) 3- سعید عبدولی (ایران) و یانگ بین (چین) 5- دوژان کاریتیکوف (قزاقستان) و سامات شیرداکوف (قرقیزستان)



80 کیلوگرم:

1- ژاناربک کنزیف (قرقیزستان) 2- یوسف قادریان (ایران) 3- کیم جو هیونگ (کره جنوبی) و عظمت کاستابایف (قزاقستان) 5- جهانگیر مومینوف (ازبکستان) و سینگ هارپررت (هند)



85 کیلوگرم:

1- نورسلطان تورسونوف (قزاقستان) 2- رستم آساکالوف (ازبکستان) 3- مانوج کومار (هند) و مجتبی کریم فر (ایران) 5- کیاس اسینوف (ترکمنستان) و آزات بیشبیکوف (قرقیزستان)



98 کیلوگرم:

1- یرولان ایسکاکوف (قزاقستان) 2- آکیرا اوزکا(ژاپن) 3- علی علیاری (ایران) و دی ژیائو (چین) 5- یحیی ابوتبکی (اردن) و هاردپ هاردپ (هند)



130 کیلوگرم:

1- بهنام مهدی زاده (ایران) 2- مورات رومانوف (قرقیزستان) 3- آبرور ماماسالیف (ازبکستان) و کیم یونگ مین (کره جنوبی) 5- ژانگ یان نان (چین) و یسی گلدی ژالگاسایف (قزاقستان)



رده بندی تیمی:

1- قزاقستان 63 امتیاز 2- قرقیزستان 57 امتیاز 3- ایران 53 امتیاز 4- کره جنوبی 52 امتیاز 5- ازبکستان 51 امتیاز 6- ژاپن 40 امتیاز