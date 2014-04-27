محمد کشاورز انصراف داد/ مهدی جاوید خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم ملی فوتسال که می‌توانست تیم ملی را در بازی های آسیایی ویتنام همراهی نماید 24 ساعت پیش از اعزام این تیم به ویتنام از حضور در این مسابقات انصراف داد.این بازیکن قرار است امروز به فدراسیون فوتبال رفته و تصمیم خود را به کمیته فوتسال اعلام کند.

کشاورز از حضور در بازی‌های آسیایی انصراف داد اما از اعلام جزییات بیشتر در این زمینه خودداری کرد اما وی با انجام این کار نشان داد که تحت هر شرایطی حاضر به حضور در تیم ملی نیست.

همچنین مهدی جاوید در آستانه سفر به ویتنام از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شد تا تغییر غیرمنتظره دیگری را در تیم کشورمان شاهد باشیم.

تیم ملی فوتسال ایران قرار است بامداد فردا به منظور حضور در بازی‌های جام ملت‌های آسیای ویتنام راهی این کشور شود.