به گزارش خبرنگار مهر، هیات 60 نفره تجاری و اقتصادی سرمایه گذاران ترکیه از فازهای در دست اجرای میدان مشترک پارس جنوبی و مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بازدید کردند.



اکرم دمیرتاش رئیس اتاق بازرگانی و تجاری ازمیر ترکیه با اشاره به توسعه غیر قابل توصیف صنایع گاز و پتروشیمی در عسلویه، گفت: منطقه ویژه پارس نه تنها پایتخت انرژی ایران بلکه می تواند به پایتخت انرژی جهان تبدیل شود.



این مقام بازرگانی ترکیه با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته در این منطقه ی عظیم صنعتی و اقتصادی، تصریح کرد: ایران همسایه ای قوی و ثروتمند برای ترکیه بوده و ترکیه همواره به ایران به عنوان شریک و کشوری قابل اعتماد نگاه ویژه دارد.



وی با یادآوری اینکه اتاق بازرگانی و تجاری ازمیر ترکیه آمادگی ارائه فرصت های سرمایه گذاری در حوزه صنایع نفت و انرژی ایران به سرمایه گذاران ترکیه را دارد، بیان کرد: فرصت‌های سرمایه گذاری قابل توجه‌ای در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران وجود دارد.



به گزارش مهر، هیئت 60 نفره تجاری سرمایه گذاران ترکیه از تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان پایتخت انرژی بازدید کرده اند.