استقرار ديتا سنتر در يزد مورد موافقت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سيدمحمد ميرمحمدي، عصر چهارشنبه در نشست معاون وزير ارتباطات با مديران استان يزد با موضوع تخصصي IT اظهار داشت: سفر رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران به استان يزد دستاوردهاي بسيار خوبي براي اين استان داشت كه از آن جمله مي توان به ايجاد امكان ورود رسمي يزد به ابر ارتباطي اشاره كرد.

وي عنوان كرد: اگر يزد بتواند وارد ابر ارتباطي شود، نقطه قوت بسيار خوبي در حوزه IT براي استان ايجاد خواهد شد ضمن اينكه از اين رهگذر در ساير حوزه ها نيز به موفقيت دست خواهيم يافت.

ميرمحمدي يادآور شد: وزير ارتباطات همچيني در جلسه صبح امروز كه با متخصصان حوزه IT استان يزد برگزار شد، موافقت خود را استقرار ديتا سنتر در يزد اعلام كرد.

استاندار يزد همچنين بيان كرد: انجام كارها به صورت سه بعدي نيز مطرح شده كه اميدواريم با همت همكاران ما در استان، هرچه زودتر اين امر نيز محقق شود.

درخواست تسهيلات از صندوق هاي دانش بنيان براي يزد

وي همچنين اظهار اميدواري كرد: از صندوق‌ هاي دانش بنيان براي يزد تسهيلاتي در نظر گرفته شود و بخش دولتي و خصوصي از حمايت هاي اين صندوق بهره مند شوند تا بتوانيم همه مردم يزد را زير پوشش خدمات ارزشمند در حوزه ارتباطات و IT قرار دهيم.

ميرمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ويژگي ها و مزاياي IT در دنياي امروز اظهار داشت: استقرار و بهره‌ برداري از IT، عامل موثري در نظارت و پايش امور مختلف است و نظارت بر عملكردها، نظارت بر صحت امور، جلوگيري از فساد و تقلب و خطاها از اين طريق ميسر است و اگر اين سيستم فراگير شود، علاوه بر سرعت عمل، منافع متعدد ديگري نيز كسب خواهد شد.

استاندار يزد IT را از عوامل مهم در توسعه بازار كار به ويژه براي افراد تحصيل ‌كرده دانست و بيان كرد: افرادي كه با مشكل بيكاري مواجه هستند، مي ‌توانند در شبكه ‌هاي ارتباطي مشغول به كار شده و به مردم خدمات‌ رساني كنند كه اين امر از يك سو سبب ايجاد اشتغال براي افراد بيكار و از سوي ديگر سبب تكميل شدن خدمت‌ رساني به مردم مي‌شود.

ميرمحمدي خاطرنشان كرد: نوآوري ‌هاي فكري مي‌تواند فنوني توليد كند كه از ارزش افزوده بالايي برخوردار هستند و جايگزين سخت‌ افزارهايي شود كه امروز با زحمات و مشقات بسياري از آنها كسب درآمد مي‌ كنيم.

نياز به فناوري IT در زماني كه كشور دانايي محور شده بيشتر است

وي تاكيد كرد: حال كه در عصر ارتباطات هستيم و امور كشور دانايي محور شده و مباني علمي براي پيشرفت كار مدنظر است، نياز ما به IT و فناوري ‌ها نيز بيشتر است.

استاندار يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت گسترده شدن فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: گسترش روابط بين‌الملل ضرورت IT را براي ما قطعي مي ‌كند زيرا اكنون شرايطي است كه دنيا ديگر نمي‌تواند جدا از هم باشد و مرزهاي جغرافيايي رفته رفته در حال كمرنگ شدن است و فضاي جهاني در حال حاكم شدن است و در اين فضا ما بايد جايگاه مناسبي براي خود رقم بزنيم.

وي تصريح كرد: اگر نتوانيم در عرصه جهاني در حوزه IT براي خود جايگاه مطلوبي رقم بزنيم، به تدريج حالت انفعالي پيدا مي‌كنيم كه اين به هيچ وجه مطلوب نيست.

ميرمحمدي با اشاره به اهميت مديريت در اين عرصه خاطرنشان كرد: مديريت ‌هاي منسجم و آگاه و هم‌ افزا و مديريت‌هايي كه باورهاي عميقي به وظايف خود دارند، كار كشور را به پيش مي‌ برند و عقب ماندگي‌ها را جبران مي ‌كند و هنر مديريت، بهره‌ وري‌ ها را افزاش مي ‌دهد و همدلي و هم‌ افزاييِ‌ ها را بيشتر مي ‌كند.