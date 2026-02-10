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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

برپایی نمایشگاه فرهنگی و صنایع‌دستی زنان سرپرست خانوار در مهرستان

برپایی نمایشگاه فرهنگی و صنایع‌دستی زنان سرپرست خانوار در مهرستان

مهرستان - نمایشگاه فرهنگی و صنایع‌دستی زنان سرپرست خانوار همزمان با دهه فجر در مهرستان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر، نمایشگاه فرهنگی و صنایع‌دستی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان مهرستان با هدف حمایت از تولیدات بومی و توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف افتتاح شد.

ذاکر دهانی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهرستان، در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به اهمیت نقش زنان سرپرست خانوار در اقتصاد خانواده اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف ایجاد فرصت عرضه مستقیم محصولات، تقویت خودباوری و حمایت از توانمندی‌های زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی راه‌اندازی شده است.

برپایی نمایشگاه فرهنگی و صنایع‌دستی زنان سرپرست خانوار در مهرستان

وی افزود: در حال حاضر اداره بهزیستی شهرستان مهرستان دارای ۷ گروه همیار فعال است که اعضای آن را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند و این گروه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و تولیدات بومی فعالیت دارند.

رئیس اداره بهزیستی مهرستان با تأکید بر نقش گروه‌های همیار در توانمندسازی پایدار جامعه هدف تصریح کرد: حمایت از این گروه‌ها و ایجاد بستر مناسب برای معرفی و فروش محصولات آنان، یکی از اولویت‌های اصلی بهزیستی در راستای اشتغال‌زایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

دهانی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر کمک به معیشت خانواده‌ها، زمینه‌ساز توسعه فرهنگ کارآفرینی و مشارکت اجتماعی زنان در سطح شهرستان خواهد بود.

کد مطلب 6745430

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