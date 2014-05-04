به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد آوایی گفت: بخش عمده مشکلات واحدهای صنعتی را عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن وتجارت افزود: در نشست‌هایی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد برای حل مشکلات مالی واحدهای صنعتی، بانکهای عامل فعال تر عمل کنند.

وی اظهار داشت: برخی از بانکها نقش خود را در ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران بخش صنعت به خوبی ایفا نکرده و بخش تولید را با مشکل مواجه کرده اند.

آوایی گفت: این وزارتخانه در تلاش است واحدهای تولیدی را که به نوعی به این مجموعه مربوط هستند مجاب کند از سرمایه خود برای حل مشکلات کنونی استفاده کنند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح مدیریت اظهارداشت: باید مقررات دست و پا گیر سد راه بخش صنعت و تولید برداشته شود زیرا صنعتی که صادراتش دچار مشکل شده نمی تواند موفق عمل کند.

آوایی، روان سازی مقررات واردات ازجمله حل مشکل گمرک را از دیگر پیگیریهای وزارت صنعت در راستای کمک به بخش صنعت برشمرد و گفت: مشکلات آنقدر وسیع و ریشه دار است که با این راهکارها مشکلات بخش صنعت در کوتاه مدت رفع نخواهد شد اما در درازمدت شاهد حل مشکلات اقتصادی خواهیم بود.

معاون حقوقي وامور مجلس همچنین با اشاره به تاثیر موافقت نامه ژنو بر تامین مواد اولیه صنعتی گفت: مفاد توافقنامه به صورت قطره ای اجرا می شود لذا زمان زیادی برای بهبود اوضاع اقتصادی نیاز است ولی در کل باید به شرایط موجود امیدوار بود