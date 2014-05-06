مسابقه انتخابی تیروکمان گلستان بدون معرفی نفرات برتر به پایان رسید

"سید محمدعلی حسینی" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دوازدهم اردیبهشت یک دوره مسابقه رکوردگیری اسلحه ریکرو در گرگان برگزار کردیم که کمانداران نتوانستند به رکورد مورد نظر دست پیدا کنند.

حسینی افزود: این مسابقه که حکم انتخابی تیم استان را داشت با شرکت 13 کماندار متشکل از 8 آقا و 5 خانم از شهرهای گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، بندرگز و کردکوی برگزار شد که متاسفانه هیچ کدام از آنها موفق شدند حتی حداقل رکورد در نظر گرفته شده را به ثبت برسانند.

وی در مورد رکوردهای مورد نظر تصریح کرد: در رشته ریکرو اخذ 300 امتیاز برای آقایان و 285 امتیاز برای بانوان به عنوان حداقل تعریف شده است که کمانداران استان ما در ثبت چنین رکوردهایی ناموفق بودند.

رییس هیات تیراندازی با کمان گلستان خاطرنشان کرد: من تاحدودی انتظار چنین نتایجی را داشتم اما پیش بینی می کردم که 2 نفر از آقایان و یک نفر از خانم ها بتوانند خود را به عنوان برترین معرفی کنند که این اتفاق هم نیفتاد.

وی مهم ترین علت ناکامی کمانداران را عدم توجه لازم به تقویم ورزشی ارائه شده از سوی هیات تیراندازی با کمان استان برشمرد و خاطرنشان کرد: بااینکه اسفندماه سال گذشته تقویم و برنامه های ورزشی سال جاری را به هیات های شهرستان ها اعلام کرده ایم عدم توجه به آن موجب شده ورزشکاران نتوانند به رکوردهای دلخواه دست یابند.

حسینی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل این موضوع، نبود تفکر حرفه ای لازم در میان کمانداران استان می تواند باشد. کمانداران ما باید دامنه تفکر خود را از سطح استانی به کشوری افزایش دهند و تنها هدفشان قرار گرفتن در تیم منتخب استان نباشد.

وی با اعلام اینکه خیلی نمی شود ورزشکاران را مقصر قلمداد کرد اظهار داشت: نداشتن زمین تمرین مناسب در شهرستان ها مشکل بزرگی است که کمانداران گلستانی با آن مواجه هستند. با این حال این شرایط در گذشته نیز وجود داشته و ورزشکاران نمی بایست سطح خود را تا این اندازه پایین می آوردند.

حسینی خاطرنشان کرد: به هر صورت این مسابقات تمام شده و ما قصد داشتیم آمادگی ورزشکاران را محک بزنیم. امیدواریم با همکاری بیشتر اداره های ورزش و جوانان با هیات های شهرستان ها شاهد بازگشت روحیه و انگیزه کمانداران گلستانی باشیم.

وی در پایان از برگزاری مسابقه ای دیگر در اواخر فصل بهار یا ابتدای فصل تابستان خبر داد.