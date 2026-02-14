به گزارش خبرنگار مهر، سومین کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای ویژه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، جمعی از مدیران و مسئولان در مدرسه شهدای صنعت هسته‌ای بوشهر آغاز شد.

در سومین دوره برگزاری این رویداد ملی، ۶۵۳ دانش‌آموز دختر و ۵۶۰ دانش‌آموز پسر از ۳۱ استان کشور شرکت کرده‌اند. از این تعداد، ۹۸۶ نفر از دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و ۸۲ نفر غیرسمپادی هستند.

در نهایت، ۴۱ نفر از برترین دانش‌آموزان به مرحله نهایی این رویداد علمی راه یافته‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در دوره‌های آموزش حضوری و تخصصی در نیروگاه اتمی بوشهر شرکت خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای صبح روز شنبه در سفر یک روزه با استقبال مسئولان استان بوشهر وارد این استان شد.

از جمله برنامه های معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای دیدار با مسوولان استان ، بررسی روند اجرای واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی، افتتاح کلینک زخم در بیمارستان شهدای انرژی هسته ای و سوانح سوختگی چرومی در بندر گناوه به عنوان چهاردهمین و پانزدهمین کلینیک‌های درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در جنوب کشور، ، شرکت در کارگاه آموزشی ملی فراگیر فناوری هسته ای و بازدید از پروژه مسکونی سه هزارو ۵۰۰ واحدی تنگک، است.