۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

سومین کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای در بوشهر آغاز شد

بوشهر- سومین کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای با حضور معاون رئیس‌جمهور در مدرسه شهدای صنعت هسته‌ای بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای ویژه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، جمعی از مدیران و مسئولان در مدرسه شهدای صنعت هسته‌ای بوشهر آغاز شد.

در سومین دوره برگزاری این رویداد ملی، ۶۵۳ دانش‌آموز دختر و ۵۶۰ دانش‌آموز پسر از ۳۱ استان کشور شرکت کرده‌اند. از این تعداد، ۹۸۶ نفر از دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و ۸۲ نفر غیرسمپادی هستند.

در نهایت، ۴۱ نفر از برترین دانش‌آموزان به مرحله نهایی این رویداد علمی راه یافته‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در دوره‌های آموزش حضوری و تخصصی در نیروگاه اتمی بوشهر شرکت خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای صبح روز شنبه در سفر یک روزه با استقبال مسئولان استان بوشهر وارد این استان شد.

از جمله برنامه های معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای دیدار با مسوولان استان ، بررسی روند اجرای واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی، افتتاح کلینک زخم در بیمارستان شهدای انرژی هسته ای و سوانح سوختگی چرومی در بندر گناوه به عنوان چهاردهمین و پانزدهمین کلینیک‌های درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در جنوب کشور، ، شرکت در کارگاه آموزشی ملی فراگیر فناوری هسته ای و بازدید از پروژه مسکونی سه هزارو ۵۰۰ واحدی تنگک، است.

