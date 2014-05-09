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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۰۷

لیگ قهرمانان آسیا؛

کارت زرد مدافع تیم فوتبال السد بخشیده شد

کارت زرد مدافع تیم فوتبال السد بخشیده شد

یک روز بعد از آنکه سایت باشگاه السد از محرومیت "محمد کسولا" مدافع این تیم برای بازی برگشت با فولاد خبر داده بود، این باشگاه اعلام کرد کسولا مشکلی برای بازی برگشت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر،  تیم فوتبال فولاد خوزستان چهارشنبه شب گذشته در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در دوحه به مصاف تیم السد قطر رفت که این بازی با تساوی بدون گل به اتمام رسید. سایت باشگاه السد بعد از این بازی اعلام کرده بود، محمد کسولا مدافع تیم فوتبال این باشگاه به خاطر دریافت کارت زرد برابر فولاد و دو اخطاره بودن، در بازی برگشت برابر فولاد حضور نخواهد داشت.

با این حال هنوز یک روز از اعلام این خبر نگذشته بود که باشگاه السد مجددا اعلام کرد کسولا برای دیدار برگشت مشکلی ندارد. السدی‌ها روز گذشته از کنفدراسیون فوتبال آسیا استعلام گرفتند تا وضعیت کسولا را برای بازی برگشت با فولاد مشخص کنند. طبق اعلام AFC، کارت زرد اول مدافع السد که در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا به دست آمده بود، بخشیده شده و به این ترتیب کسولا با دریافت یک کارت زرد در مرحله یک هشتم نهایی، مشکلی برای بازی برگشت برابر فولاد ندارد.

فولاد و السد روز چهارشنبه این هفته در ورزشگاه غدیر اهواز و در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف همدیگر خواهند رفت.

کد مطلب 2288248

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