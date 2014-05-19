به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ماهان تندیس قم بعد از اینکه در اولین بازی مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور به تیم شهرداری تبریز باخت حالا به دیدار برگشت در قم امیدوار است تا با جبران آن شکست راهی دیدار نهایی شود.

دیدار ماهان تندیس با شهرداری تبریز از دور رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتسال باشگاه‏‌‏های کشور شامگاه جمعه بیست و ششم اردیبهشت در تبریز برگزار شد و با برتری تیم فوتسال شهرداری تبریز به پایان رسید و بازی برگشت نیز پنجشنبه این هفته در قم به انجام می رسد.

با مشخص شدن برنامه بازی‌های ‏مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فوتسال کشور از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، از ساعت 18 عصر اولین روز خرداد ماه تیم فوتسال ماهان تندیس قم در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برابر تیم فوتسال شهرداری تبریز قرار خواهد گرفت.

همچنین در حالی که دیگر دیدار این مرحله قرار بود بین تیم های تهرانی میثاق و تاسیسات دریایی برگزار شود به دلیل انصراف تیم تاسیسات به انجام نخواهد نرسید و تیم میثاق تهران منتظر برنده بازی ماهان تندیس قم و شهرداری تبریز در فینال این جام خواهد بود.

در حالی که عبور از سد تیم فوتسال شهرداری تبریز در مجموع دیدارهای رفت و برگشت یک گام ‏دیگر تیم ماهان تندیس قم را به قهرمانی در جام حذفی نزدیک می‌کرد، اما تیم شهرداری تبریز ‏در بازی رفت این مرحله از جام حذفی کشور در میزبانی از تیم ماهان تندیس قم به برتری 5 بر 3 دست یافته است.‏

بازی رفت از مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ‏کشور بین تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و شهرداری تبریز در حالی با برتری فوتسالیست های تبریزی به پایان رسید که این دیدار یک نیمه دیگر نیز دارد و دو تیم باید بازی برگشت را در قم انجام بدهند.

زمان دیدارهای دور برگشت نیز مشخص شده و بر این اساس مسابقه 2 ‏تیم از مرحله برگشت نیمه نهایی جام حذفی روز پنجشنبه اول خردادماه در قم برگزار می‌شود تا برنده این ‏بازی به دیدار نهایی جام حذفی کشور صعود کند و با برنده بازی تیم‌های تاسیسات دریایی تهران و ‏میثاق تهران مسابقه بدهد و به این ترتیب قهرمان نخستین دوره جام حذفی کشور مشخص شود.‏

این در شرایطی است که تیم شهرداری تبریز برای ‏رسیدن به این مرحله در دور اول تیم فردوس مشهد را سه بر یک مغلوب کرد و سپس این تیم در مرحله ‏بعدی باید به مصاف تیم دبیری تبریز می‌رفت که دبیری به دلیل قرار داشتن در کورس قهرمانی لیگ برتر ‏از این رقابت‌ها انصراف داد.‏

شهرداری تبریز در یک ‏چهارم نهایی به میهمانی تیم فرش آرای مشهد رفت در حالی که بازی در وقت‌های قانونی با ‏تساوی یک بر یک خاتمه یافت به وقت اضافه کشید و در وقت‌های اضافی تبریزی ها با زدن 2 گل برابر تیم فرش‌آرای مشهد ‏به برتری دست یافته و به جمع چهار تیم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند و حالا حریف تیم فوتسال ‏ماهان تندیس قم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی هستند.‏

از سوی دیگر تیم فوتسال ماهان تندیس قم نیز برای رسیدن به این مرحله ابتدا تیم فوتسال ‏پرسپولیس بهزیستی تهران را از پیش رو برداشت و سپس 2 نماینده کرمانشاه یعنی نظام مهندسی و ‏شاهین این شهر را مغلوب کرد و بدین ترتیب به نیمه نهایی راه یافت.‏