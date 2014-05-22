به گزارش خبرنگار مهر، علیجان شمشیربندی صبح پنجشنبه در اجلاس مجمع مشورتی کمیسیونهای فرهنگی کلانشهرها در ساری یادآور شد: سیستم مدیریت شهری شامل شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها، نقش حیاتی در ایجاد زیرساختهای لازم برای ارتقای آموزش شهروندی ایفا می کند.

وی بخش فرهنگی و اجتماعی را از دیگر سرفصل ها بیان کرد و گفت: تربیت بدنی و سلامت جامعه از دیگر موارد است که هر یک دارای زیربخش هایی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری گفت: ساری از نظر شخصیت های علمای دینی برجسته ای مانند ابن شهر آشوب ساروی تقدیم کرده است.

وی به برخی برنامه های فرهنگی شورا اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت شهری ساری با هدف اندیشه اسلام ناب محمدی، در ابتدای سال، نمایشگاه تجسمی بنام حضرت فاطمه زهرا (س) برپا شده است.

وی عنوان کرد: در ایام نوروز بیش از 40 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کرده اند که گامی در استمرار خون سرخ سرداران شهید استان بوده است.

شمشیربند با اشاره به هجمه های دشمنان گفت: با پشتکار و فعالیتهای روز افزون، دستگاهها و سازمانهای فرهنگی کشور و جوانان فرهنگی، نقشه دشمنان نقش برآب می شود.

وی افزود: فرهنگسازی صحیح می تواند به اقتصاد پایدار کمک کند و کمییون فرهنگی در پی استفاده از ظرفیتهای بخش های مختلف است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری ادامه داد: در این راستا، نگاه ما به مقوله فرهنگ، رویکرد میدانی و عملیاتی فرهنگی است و از طریق ارتباط با موسسات فرهنگی که بخش اجرایی و عملیاتی شهر را برعهده دارند، برنامه ها در سه بخش تنظیم شده است.

شمشیربند گفت: شهر ساری دارای 13 عضو شوراست که با تعامل اعضا و شهرداری در راستای تحقق اهداف تلاش می کند.