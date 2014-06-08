امام حسین (ع) الگوی پاسداران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی محسن زاده ظهر یکشنبه در جمع فرماندهان سپاه افزود: معرفت و آگاهی، بصیرت، فداکاری و ایثار، وظیفه شناسی و اطاعت از رهبری و اعتقاد به نظام اسلامی از خصوصیات پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با بیان اینکه دشمن با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی است، اظهارداشت: دشمن بعد از اینکه در جنگ سخت شکست خورد و به این واقعیت رسید که نمی‌ تواند جمهوری اسلامی را مورد تهاجم نظامی قرار دهد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان ارتقای روحیه ایثارگری و شهادت‌ طلبی را از مهمترین سلاح‌ های خنثی سازی تهاجم نرم دشمن دانست و گفت: اصلی ترین ماموریت سپاه پاسداری از دستاوردهای انقلاب و حفظ ارزش های اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حفظ انقلاب اسلامی وظیفه تمام آحاد مردم است، افزود: پاسداری از انقلاب اسلامی تنها وظیفه کسانی نیست که در لباس مقدس سپاه انجام وظیفه می ‌‌کنند.

محسن زاده با اشاره به اینکه تشکیل سپاه پاسداران یکی از یادگارهای مهم امام خمینی (ره) است، بیان داشت: سپاه پس از انقلاب به خوبی توانست در حفظ دستاوردهای انقلاب گام بردارد.

وی همچنین با بیان اینکه امروز سپاه و بسیج نقش بسیار مهمی در خنثی ‌سازی توطئه‌ های دشمنان ایفا می‌ کنند، تاکید کرد: دشمنان با فشار و تحریم به خیال خام خود فکر در پی از پای در آوردن ملت ایران هستند در حالیکه امروز ملت ایران زیر این فشارها به موفقیت های زیادی دست یافته و در اوج عزت و اقتدار است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان به فعالیت های عمرانی سپاه اشاره کرد و یادآورشد: بسیج و سپاه تمام توان خود را در راه عمران، آبادانی و محرومیت زدایی کشور بکار گرفته است.