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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۱۹

اخبار امنیتی عراق/

هلاکت والی دولت اسلامی عراق و شام در سامراء/داعش حمله به اتحادیه میهنی را برعهده گرفت

هلاکت والی دولت اسلامی عراق و شام در سامراء/داعش حمله به اتحادیه میهنی را برعهده گرفت

هلاکت والی گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در سامراء و برعهده گرفتن مسئولیت حمله به دفتر اتحادیه میهنی در دیالی از سوی داعش، از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع عراقی اعلام کردند: واحد مبارزه با تروریسم طی عملیاتی در روستای المشاحیف در منطقه الصینیه در شهر سامراء ابوبکر العراقی والی صلاح الدین در داعش را به هلاکت رسانده است.

این منابع بیان کردند: وی تابعیت لیبیایی دارد و نام واقعی اش ابراهیم سلیمان که قبلا در سوریه می جنگید و پس از جدا شدن از جبهه النصره به داعش پیوسته و والی صلاح الدین شده است.

گروهک داعش نیز مرگ ابوبکر العراقی را در پنجم ماه جاری میلادی تایید کرده است.

همچنین در عملیات ارتش عراق دراستان موصل دو تروریست وابسته به داعش کشته و یک خودرو حامل 200 نارنجک دستی، 40 موشک و ادوات دیگر را منهدم کرد.

این درحالی است که گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجار دفتر اتحادیه میهنی کردستان در خانقین در دیالی برعهده گرفت.در بیانیه داعش آمده است: فردی که این حمله انتحاری را انجام داده است ابو الولید المصری بود که با خودرو بمبگذاری خود به دفتر حزب اتحادیه میهنی حمله کرد و آن را فرو ریخت.این در واکنش به بازداشت زنان در خانقین و کردستان است.

این در حالی است روز گذشته شمار زیادی در انفجارها کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 2307062

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