اعزام 300 کارشناس مهدوی به سراسر کشور/ برپایی 50 نمایشگاه تخصصی در دهه مهدویت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا نصوری گفت: به مناسبت دهه مبارک مهدویت، برنامه‎های گسترده‎ای از سوی مرکز تخصصی مهدویت حوزه، با همکاری ستاد فعالیت های مهدوی، در سراسر کشور اجراء می‎شود.

معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه ادامه داد: برگزاری و پوشش محتوایی بیش از 300 برنامه مهدوی و همچنین اعزام 300 کارشناس مهدویت به اقصی نقاط کشور از جمله این برنامه هاست.



وی با اشاره به اجرای برنامه های مختلف توسط مربیان و دانش آموختگان مرکز تخصصی مهدویت، یادآورشد: برگزاری نشست‎ها، حلقات معرفت، ایستگاه‎های پرسش و پاسخ مهدوی در روز نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران و ... از دیگر برنامه‎های این مرکز می باشد.

حجت الاسلام نصوری اضافه کرد: یکی از برنامه های مهم کشوری که با حضور فعال مرکز تخصی مهدویت در حال برگزاری است، برپایی 50 نمایشگاه تخصصی مهدوی در سطح کشور است.

معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه خاطرنشان کرد: به مناسبت دهه مهدویت، نرم افزاری با عنوان "یار مهدی(عج)" با محتوای مهدوی و حاوی 14مقاله علمی در اختیار مبلغان و کارشناسان مهدویت کشور قرار می گیرد.

وی، برگزاری پنج نشست تخصصی در در شبستان نجمه خاتون حرم مطهرحضرت حضرت معصومه(س) را از دیگر برنامه های مرکز تخصصی مهدویت اعلام کرد و گفت: از دیگر برنامه های این مرکز می توان به برگزاری نشست علمی پرسش و پاسخ به شبهات و سوالات مهدوی مردم و زائران کریمه اهل بیت(ع) در شب نیمه شعبان اشاره کرد. در این برنامه حجج اسلام والمسلمین کلباسی، مدیر مرکز تخصصی مهدویت و حسینیان از اساتید و کارشناسان مهدوی به سوالات و شبهات پاسخ می دهند.

حجت الاسلام نصوری یادآورشد: یکی دیگر از برنامه هایی که به مناسبت همین ایام در سطح کشور اجراء می شود، احیای شب نیمه شعبان در تمامی استان های کشور است.

معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه در پایان از همکاری این مرکز تخصصی، با سازمان اوقاف و امورخیریه، در برگزاری برنامه های نمایشگاهی و فرهنگی در بقاع متبرکه خبرداد.