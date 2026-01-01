قانع: ۵۰۰ مبلغ جهت بزرگداشت روز پدر به روستاهای یزد اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیاکبر قانع عزآبادی اظهار داشت: کارشناس اعزامی، مبلغان مرد و زن هستند که تا پانزدهم رجب در قالب برنامههای فرهنگی و تبلیغی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامههای مهم اداره کل تبلیغات اسلامی اعزام مبلغ به مناطق دوردست است، ادامه داد: تحقق جهاد تبیین و پرداختن به زندگی، شخصیت و سیره حضرت علی (ع) توسط کارشناسان مذهبی پیگیری و اقدام میشود.
قانع گفت: بیش از ۵۰۰ کارشناس مذهبی برای برپایی آئینهای میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر به مناطق دور دست استان اعزام شدند.
این مسئول بیان کرد: حضور کارشناسان فرهنگی مجرب در محافل و مجالس مختلف، نشستهای پرسش و پاسخ و پاسخگویی به پرسشها و شبهها، مشاوره، اقامه نماز جماعت، بیان احکام و برپایی مجالس معنوی و بصیرتی نیز از سوی کارشناسان مذهبی انجام میشود.
قانع تصریح کرد: همکاری در برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و کتاب، مسابقات کتابخوانی، همکاری با هیأت امنای مساجد در برگزاری برنامههای معرفتی و ارتباط با خانوادهها به خصوص نوجوانان و جوانان نیز جزو برنامههای ۱۳ ماه رجب و روز پدر است.
نظر شما