صدرنشینی برزیل و هلند و قعرنشینی قهرمان/ رونمایی از ایتالیا، انگلستان و فرانسه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، شب دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014، جمعه با برگزاری 3 مسابقه به پایان رسید که طی آن تیم‌های مکزیک، هلند و شیلی برابر حریفان خود پیروز شدند و مداقع عنوان قهرمانی شب تلخی را پشت سرگذاشت.

در گروه A، تیم‌های مکزیک و کامرون برگزار کننده دومین مسابقه از این گروه بودند که مکزیک در دیداری پرحرف و حدیث با تک گل اوریبه پرالتا (61) از سد کامرون گذشت و به رده دوم این گروه صعود کرد. همچنین "ویلمار رولدان" داور کلمبیایی این مسابقه دو گل سانتوس را به دلیل آفساید نپذیرفت که این اتفاق واکنش شدید سرمربی مکزیک را به همراه داشت.

جدول رده‌بندی گروه A

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 برزیل 1 1 - - 3 1 2+ 3 2 مکزیک 1 1 - - 1 - 1+ 3 3 کامرون 1 - - 1 - 1 1- - 4 کرواسی 1 - - 1 1 3 2- -

در گروه B هم ابتدا تیم هلند در یکی بازی فراموش نشدنی، با نتیجه 5 بر یک از سد اسپانیا قهرمان دوره گذشته جام جهانی عبور کرد. رابین فن پرسی (44 و 72)، آرین روبن (53 و 80) و استفان دو وری (64) برای هلند و ژابی آلونسو (27 - پنالتی) برای اسپانیا گل زدند.

همچنین بامداد امروز شنبه تیم استرالیا نخستین نماینده آسیا در جام جهانی برزیل برابر شیلی به میدان رفت اما این مسابقه را با نتیجه 3 بر یک به میزبانش واگذار کرد. الکسیس سانچز (12)، خورخه والدیویا (14) و ژان بیسجور (2+90) برای شیلی و تیم کیهیل (35) برای استرالیا، گل‌های این مسابقه را به ثمر رساندند.

جدول رده‌بندی گروه B

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 هلند 1 1 - - 5 1 4+ 3 2 شیلی 1 1 - - 3 1 2+ 3 3 استرالیا 1 - - 1 1 3 2- - 4 اسپانیا 1 - - 1 1 5 4- -

در ادامه این مسابقات فردا یکشنبه 4 مسابقه برگزار می‌شود که در نخستین مسابقه، انگلستان و ایتالیا در گروه D برابر هم به میدان می‌روند. این یک دیدار انتقامی خصوصا برای انگلیسی‌ها است، مسابقه‌ای که در آن شاگردان هاجسون قصد دارند، ضمن جبران شکست برابر ایتالیا در مرحله یک‌چهارم نهایی یورو 2012، خود را به عنوان یکی از مدعیان گروه مطرح کنند. ایتالیا هم که یکی از مدعیان قهرمانی در این دوره از مسابقات است، می‌خواهد با پیروزی در گام نخست، این موضوع را بصورت علنی هم به نمایش بگذارد.

در گروه C هم ساحل عاج برابر ژاپن به میدان می‌رود. ژاپن دومین تیم آسیایی است که در جام جهانی به میدان می‌رود و قصد دارد اولین امتیاز نمایندگان قاره کهن را در این دوره از جام بدست آورد. ساحل عاج هم برای صعود از این گروه، نیاز به 3 امتیاز این بازی دارد. این مسابقه دیرترین بازی مرحله مقدماتی جام است.

در گروه E هم سوئیس برابر اکوادور به میدان می‌رود، دو تیمی که قابلیت شگفتی‌سازی در این جام را دارند. در دومین بازی این گروه هم فرانسه برابر هندوراس قرار می‌گیرد. این بازی رونمایی از تیم فرانسه است و در این بازی تاحدودی مشخص می‌شود می‌توان خروس‌ها را یکی از مدعیان قهرمانی در جام برشمرد یا نه.

برنامه این بازی‌ها به شرح زیر است:

یکشنبه - 25/03/93

گروه D:

* انگلیس - ایتالیا، ساعت 02:30، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

گروه C:

* ساحل عاج - ژاپن، ساعت 05:30، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

گروه E:

* سوئیس - اکوادور، ساعت 20:30، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا

* فرانسه - هندوراس، ساعت 23:30، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره