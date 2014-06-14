هواداران اسپانیا خواستار تغییر در ترکیب تیم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکست سنگین تیم ملی فوتبال اسپانیا برابر هلند هواداران این تیم به شدت نسبت به عملکرد چند بازیکن تیم خود معترض شدند و خواستار ایجاد تغییراتی در ترکیب این تیم شدند.

سایت AS در این باره نظرسنجی را انجام داده که طی آن هواداران تیم اسپانیا خواستار خروج پیکه، ژاوی و بوسکتس از ترکیب اصلی شدند. آنها نسبت به حضور دیه گو کاستا در فهرست یازده نفره تیم تردید نشان دادند ولی چالشی در خصوص بازی ضعیف سرخیو راموس وجود نداشت.

طرفداران تیم ملی اسپانیا خواستا حضور پدرو، کوکه و خاوی مارتینز در ترکیب اصلی تیم شده‌اند. این در حالی بود که دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا تاکید کرد در بازی بعدی تغییری را در ترکیب تیمش ایجاد نخواهد کرد.