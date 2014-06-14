به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال هلند جمعه شب در گروه B رقابتهای جام جهانی با نتیجه 5 بر یک مقابل اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی، به برتری رسید. دو گل از پنج گل هلند را "آرین روبن" به ثمر رساند.
مهاجم به تیم فوتبال بایرن مونیخ در گفتگو با سایت فیفا اظهار داشت: به ثمر رساندن دو گل احساسی فوقالعاده است. باید بگویم که به هم تیمیهایم میبالم. به ثمر رساندن دو گل در یک بازی همیشه خوب است اما من بیشتر به خاطر تیمم خوشحالم. به خاطر عملکرد تیم ملی هلند واقعا خوشحالم چرا که این موضوع مهم است.
روبن چهار سال قبل در دیار پایانی رقابتهای جام جهانی یک موقعیت تک به تک را مقابل "ایکر کاسیاس" از دست داد. وی در این خصوص گفت: شما نمیتوانید این بازی را با آن مسابقه مقایسه کنید. آن بازی در فینال برگزار میشد و این در مرحله گروهی. اسپانیا در آن سال بهترین تیم جهان بود و ما عملکرد خوبی مقابل آنها داشتیم.
