به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ThisDayLive، "پل اوکوکو" ملی‌‌پوش پیشین نیجریه اعلام کرد نسبت به عملکرد تیم به رهبری استیفن کشی در برابر ایران ابراز خوش بینی کرد و پیش بینی کرد آنها به خوبی مسابقات را آغاز خواهند کرد.

وی همچنین هشدار داد که نباید ایران را دست کم گرفت.

اوکوکو که از آمریکا با سایت فوق صحبت می‎کرد، افزود: "عقاب‎ها باعث بالا رفتن سطح فوتبال آفریقا شده‎اند اما با این حال نباید ایران را دست کم گرفت زیرا چنین نگرشی باعث به دردسر افتادن تیم خواهد شد. شکی ندارم که عقاب‎ها در دیدار با ایران خوب ظاهر خواهند شد.

وی همچنین گفت تیم باید همان طوری که دربرابر تیم‎های قدرتمند جهان فوتبال ظاهر می‎شود، مقابل ایران بازی کند.