به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ThisDayLive، "پل اوکوکو" ملیپوش پیشین نیجریه اعلام کرد نسبت به عملکرد تیم به رهبری استیفن کشی در برابر ایران ابراز خوش بینی کرد و پیش بینی کرد آنها به خوبی مسابقات را آغاز خواهند کرد.
وی همچنین هشدار داد که نباید ایران را دست کم گرفت.
اوکوکو که از آمریکا با سایت فوق صحبت میکرد، افزود: "عقابها باعث بالا رفتن سطح فوتبال آفریقا شدهاند اما با این حال نباید ایران را دست کم گرفت زیرا چنین نگرشی باعث به دردسر افتادن تیم خواهد شد. شکی ندارم که عقابها در دیدار با ایران خوب ظاهر خواهند شد.
وی همچنین گفت تیم باید همان طوری که دربرابر تیمهای قدرتمند جهان فوتبال ظاهر میشود، مقابل ایران بازی کند.
نظر شما