مشکلی برای زائران ایرانی عتبات عراق ایجاد نشده است/اعزام زائران انصرافی

محسن نظافتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی اتفاقات و در گیریهای هفته گذشته عراق اقداماتی از سوی سازمان حج برای زائران ایرانی انجام شد که یکی از آنها انتقال پروازها از بغداد به نجف و دیگری حذف سفر سامرا بود.

وی با اشاره به اینکه تدابیر امنیتی ویژه ای در نجف و کربلا برای زائران در نظر گرفته شده است گفت: در حال حاضر تمامی زائران اعزامی در سلامت کامل هستند و هیچ مشکلی برای آنان ایجاد نشده است.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه سازمان حج از زائرانی که از سفر خود در این ایام انصراف می دهند خسارتی دریافت نمی کند ، گفت: با توجه به اینکه محدودیتی برای اعزام زائران در روزهای آینده و تا پایان دوره وجود ندارد به همین دلیل زائران انصرافی در زمان دلخواه می توانند اعزام شوند و ظرفیت کافی برای اعزام آنان وجود دارد مشکل و تداخلی در اعزام‌های بعدی به وجود نمی‌ آید.

همچنین حجت الاسلام مهدی شهسواری سخنگوی سازمان حج و زیارت نیز در مورد کشته شدن دو خانواده ایرانی در عراق به خبرنگار مهر گفت: این افراد زائران سازمان حج و زیارت نبوده اند و براساس اطلاعات بدست آمده تمامی زائرانی که از سوی سازمان حج و زیارت اعزام شده اند در سلامت کامل بسر می برند.