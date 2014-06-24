هلاکت سرکرده داعش در الحویجه/تسلط ارتش بر گذرگاه غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه المسله، یک منبع امنیتی در کرکوک اعلام کرد: نیروهای امنیتی و عشایری در الحویجه موفق به هلاکت عدنان الجبوری سرکرده گردان موسوم به انقلاب دهه بیست (النقشبندیه) طی عملیاتی در منطقه العروبه در غرب کرکوک شدند.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به پلیس عراق از ورود نظامیان کرد به شرق ناحیه جلولاء برای عملیات نظامی علیه گروههای مسلح خبر داد و افزود: پیشمرگان موشک انداز به همراه دارند.

این در حالی است که قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح عراق اعلام کرد: نیروهای امنیتی به طور کامل بر گذرگاههای طریبیل و الولید در غرب الانبار مسلط هستند.