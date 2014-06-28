روحیه تروریست های داعش متزلزل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، صباح الفتلاوی فرمانده عملیات سامراء تاکید کرد: بر اساس گزارش های اطلاعاتی دریافتی تروریست های وابسته به دولت اسلامی عراق و شام در وضعیتی بد روحی قرار دارند.

وی افزود: به زودی شاهد آزادی کامل استان صلاح الدین از لوث داعشی ها خواهیم بود و دستورات لازم به نیروهای امنیتی برای امنیت آوارگان صادر شده است.

از سوی دیگر فاضل برواری فرمانده نیروهای طلایی اعلام کرد: نیروهای امنیتی عصر امروز به شهر تکریت در استان صلاح الدین وارد شده اند و به آزاد سازی تمامی مناطق از لوث داعش ادامه می دهند.