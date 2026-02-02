۱ کشته و ۶ مفقود در غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، گارد ساحلی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که نگهبانان حدود ساعت ۶:۵۰ صبح به وقت محلی از کشتی ماهیگیری ۷۲ فوتی لیلی جین، هشدار رادیویی موقعیت اضطراری دریافت کردند. مقامات بعداً تأیید کردند که هفت نفر در این کشتی بوده‌اند.

گارد ساحلی که قادر به برقراری ارتباط با کشتی نبود، عملیات جستجو را آغاز کرد و یک خدمه هلیکوپتر MH-۶۰ Jayhawk و یک خدمه قایق کوچک را به منطقه اعزام کرد.

تیم‌های نجات یک نفر را در حالی که بی‌هوش از آب بیرون کشیده شده بودند، نجات دادند و یک قایق نجات خالی مرتبط با کشتی نیز پیدا شد. هویت متوفی هنوز فاش نشده است. تلاش‌های جستجو همچنان ادامه دارد.