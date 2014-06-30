شمار فلسطینی های بازداشت شده به 600 نفر رسید/ پاسخ گروههای مقاومت به حملات موشکی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های صهیونیستی صبح امروز (دوشنبه) از اصابت 12 فروند موشک مقاومت به منطقه نظامی "أشکول" در جنوب اراضی اشغالی و شهرک "نتیفوت"خبر دادند.

این درحالی است که شب گذشته بر اثر حمله توپخانه ای رژیم اشغالگر قدس به شرق خانیونس یکی از اعضای گردانهای "عزالدین قسام" شاخه نظامی حماس، به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر، همزمان با هفدهمین روز ناپدید شدن سه شهرک نشین صهیونیستی و افزایش تحرکات نظامی رژیم اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه، یک منبع نظامی بلند پایه در ارتش این رژیم از گسترش عملیات نظامی در کرانه باختری و نوار غزه به بهانه یافتن این سه شهرک نشین صهیونیستی خبر داد.

شبکه هفتم تلوزیون رژیم صهیونیستی به نقل از این منبع اعلام کرد حدود 14هزار نظامی اسرائیلی در این عملیات مشارکت دارند.

این در حالی است که برخی منابع اعلام کردند شمار فلسطینی های بازداشت شده توسط رژیم صهیونیستی از زمان آغاز این عملیات و طی 17 روز اخیر به 600 نفر رسیده است.