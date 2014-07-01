حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری کارگاه تخصصی مرتلین برتر خراسان شمالی در قالب طرح"با قرآن در رمضان"، اظهار داشت: این کارگاه برای نخستین بار همزمان با ماه مباک رمضان در شیروان برگزار شد.

به گفته وی در این کارگاه تخصصی که مورد استقبال قاریان و حافظان استان قرار گرفت، تعداد ۵۰ نفر از قاریان و حافظان برتر خراسان شمالی زیر نظر حمیدرضا عباسی، استاد بین المللی قرآن کریم نکات تخصصی لازم برای رعایت در تلاوت های ترتیل روزانه ماه مبارک رمضان را فراگرفتند.

حجت الاسلام روحانی نیا در ادامه با اشاره به فعالیت های قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ماه مبارک رمضان، گفت: همزمان با این ماه بیش از سه هزار نفر از قرآن آموزان استان در مؤسسات قرآنی و خانه های قرآن روستایی و شهری استان، در دوره های مختلف قرآنی شرکت کرده اند.

به گفته وی دوره های آموزشی قرآنی در استان شامل دوره های ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، ترجمه و تفسیر، حفظ، قرائت عمومی، دوره ویژه کارکنان دولت و دوره آموزشی ویژه کودکان پیش دبستانی است.

حجت الاسلام روحانی نیا اجرای طرح آموزشی قرآنی در رشته های مختلف آموزش حفظ، ترجمه و مفاهیم و تفسیر قرآن در سطوح مختلف و اجرای طرح های تربیت کادر متخصص آموزش قرآن کریم را بخشی دیگر از برنامه های قرآنی این اداره کل در ماه رمضان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مسؤولان دارالقرآن کریم خراسان شمالی در حال حاضر در این استان 288 حافظ و 77 قاری قرآن به صورت رسمی و ثبت شده فعالیت می کنند.

از بین شهرستان های خراسان شمالی، فاروج با 51 نفر حافظ قرآن، بیشترین شمار حافظان قرآن کریم در خراسان شمالی را به خود اختصاص داده و افزون بر این تعداد، در حال حاضر در استان 412 نفر به صورت تجربی و سنتی و 253 نفر هم به صورت تخصصی به آموزش قرآن می پردازند.

در طول سال در خراسان شمالی 35 مؤسسه قرآنی، 104 خانه قرآن شهری و روستایی و 629 جلسه دائمی آموزش قرآن کریم دایر است.