نخستین فراخوان شعر و نوحه عاشورایی خراسان شمالی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی، از انتشار نخستین فراخوان شعر و نوحه های عاشورایی در خراسان شمالی خبر داد و افزود: این برنامه در راستای پاسداشت و تکریم هنر فاخر مرثیه خوانی و گزینش آثار برتر با عنوان طنین حزین اجرا می شود.

وی با اشاره به انتشار این فراخوان، از مداحان و شعرای آیینی شهرستان های هشت گانه استان خراسان شمالی خواست تا آثار خود با مضامین عاشورایی و روضه سیدالشهدا(ع) را به دبیرخانه این سوگواره مستقر در نهاد تبلیغات اسلامی استان و یا ادارت تبلیغات اسلامی شهرستان های مختلف تحویل دهند.

حجت الاسلام خادمی اضافه کرد: هدف از انتشار فراخوان شعر و نوحه های برتر عاشورایی در خراسان شمالی گردآوری اشعار و نوحه های متناسب و با محتوا برای برگزاری مراسمات سوگواری امام حسین(ع) و عاشورا است که با همکاری و حضور اساتید شعر و ادب، حوزه هنری، کانون مداحان و بسیج مداحان استان خراسان شمالی برگزار می شود.

به گفته دبیر ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی و مناسبت های مذهبی خراسان شمالی در قالب این برنامه شاعران و اهل قلم و سرایندگان اشعار عاشورایی این استان شناسایی شده و پس از جمع آوری آثار آنها، اشعار و نوحه های برتر عاشورایی در قالب کتابی چاپ و منتشر شده و در اختیار مداحان و شعرای آیینی خراسان شمالی و سایر استان های کشور قرار می گیرد.

حجت الاسلام خادمی اظهار امیدواری کرد که در قالب این فراخوان جمع آوری و تأیید اشعار و نوحه های عاشورایی مداحان و شعرای آیینی استان خراسان شمالی تا پیش از ماه محرم امسال نهایی شده و با انتشار کتاب مزبور، امکان استفاده از آن در مراسمات ماه محرم سال جاری میسر شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه با بیان این که مدح و ستایش ائمه اطهار(ع) نعمت و توفیق بزرگی است که از سوی باری تعالی نصیب مداحان و شعرای آیینی شده است، افزود: مداحان و ذاکران ائمه اطهار(ع) حاملان پیام دینی بوده و فعالیت آنها معنوی و روحانی است.

وی با اشاره به اینکه مداحان در تقویت پیوند مردم با معنویت بسیار مؤثر هستند، تصریح کرد: می بایست جامعه مداحان و ذاکران با بهره گیری از استعداد کلامی و روایی که در نوحه ها و اشعار آنها نهفته است، مردم را به درک و شناخت درست و مناسبی از قیام عاشورا و اهداف حرکت امام حسین(ع) برسانند.