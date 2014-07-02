پیمانکاران از اختصاص اوراق مشارکت به جای بدهی زیان کردند

علی آزاد در گفتگو با مهر با اشاره به پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت، اظهار داشت: قرار بود که 3710 میلیارد تومان از محل فروش سهام کارخانه‌ها بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شود که از این مقدار 850 میلیارد تومان سهم وزارت راه است که بخشی از آن بابت مطالبات پیمانکاران پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: اما این طرح در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور مانده است و باید آنها برای این طرح اقدام کنند تا بدهی دولت به پیمانکاران کاهش پیدا کند.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران با بیان اینکه پولی که اوایل امسال به پیمانکاران پرداخت شد بابت صورت وضعیت ماه‌های مرداد و شهریور 91 بوده است، گفت: زمانیکه دولت بدهی پیمانکاران را می‌پردازد 50 درصد از ارزش پول از بین رفته زیرا در این مدت تورم افزایش پیدا کرده است ضمن آنکه پیمانکاران بابت تسهیلاتی که گرفته‌اند و بازپرداخت آن به دلیل عدم توان مالی شرکت ها تاخیر داشته، سودهای بالایی را به بانک‌ها می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل عدم پرداخت مطالبات، توان مالی شرکت‌های راهسازی به شدت کاهش پیدا کرده است، افزود: ما از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور تقاضا کردیم که دولت ضرر و زیان را به دو گروه از پیمانکاران پرداخت کند.

دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران، تصریح کرد: اول اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران را از محل اوراق مشارکت تامین کنند تا بخشی از ضرر و زیان پیمانکاران جبران شود.

آزاد با بیان اینکه دسته دوم پیمانکارانی هستند که در دوره وزارت نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی به جای طلب به آنها اوراق مشارکت داده شد، گفت: در دوره قبل قرار شده بود که از محل فروش اوراق مشارکت، پول پیمانکاران پرداخت شود اما وقتی مردم از این طرح استقبال نکردند و اوراق خریداری نشد، راه چاره را در این دیدند که پیمانکاران اوراق را خریداری کنند.

وی تصریح کرد: پیمانکاران هم که توان مالی برای خرید تمامی اوراق نداشتند به ناچار از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تامین پول کردند تا اوراق مشارکت را از دولت خریداری کنند تا وزارتخانه هم به میزان اوراق از پول، سهم آنها را بدهد.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران، افزود: به دلیل اینکه بانک‌ها واسطه بودند و 20 درصد هم از دولت بابت اوراق مشارکت سود می‌گرفتند، انتظار داشتند که شرکت‌ها 28 درصد سود بدهند به همین جهت 8 درصد از شرکت‌های راهسازی سود اوراق مشارکت گرفتند.

آزاد با بیان اینکه بنابراین در جریان واگذاری اوراق، شرکت‌های راهسازی 30 درصد زیان کردند، بیان کرد: از آخوندی وزیر راه و شهرسازی تقاضا کردیم که این موضوع را بررسی کند تا زیان پیمانکاران از اوراق مشارکت هم جبران شود.

وی تصریح کرد: تنها پیمانکاران حوزه راهسازی یک هزار میلیارد تومان اوراق بابت مطالبات از وزارت راه دریافت کردند که با احتساب پیمانکاران دیگر حوزه‌ها این رقم بسیار بیشتر می شود.

دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران، افزود: در اوایل سال دولت با پرداخت 4810 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران موافقت کرد که از این رقم 800 میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص داشت و در اختیار شرکت‌های راهسازی قرار گرفت اما دیگر رقمی برای پرداخت مابقی مطالبات پرداخت نشده است.

وی در خصوص تصمیمات دولت برای پرداخت مابقی مطالبات پیمانکاران، تصریح کرد: قرار شده که دولت 20 تا 25 درصد از میزان کل بودجه عمرانی سال 93 را هم بابت مطالبات پیمانکاران تخصیص دهد.