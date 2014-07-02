40 هزار کارت فرش در مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل فرش استان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین این سازمان، بسیج سازندگی سپاه و موسسه کارآفرینی و اشتغالزایی نگار نصر استان یادآور شد: طبق این تفاهمنامه برای اشتغالزایی در زمینه فرش تسهیلات پرداخت می شود.

وی، اعتلای صنعت فرش دستباف، ترویج توسعه این هنرصنعت، تولید،اشتغال پایداروصادرات را از جمله اهداف بیان کرد و گفت: صنعت فرش دستباف از نظر اقتصادی و حفظ میراث فرهنگی اهمیت دارد.

وی با تاکید بر ضرورت احیای فرش دستباف استان بیان داشت: این هنر صنعت می تواند پایدارترین شیوه های کسب درآمد رابرای این افراد فراهم آورد.

رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان مازندران بااشاره به اینکه فرش مازندران دارای مزیت است ونیازبه سرمایه چندانی برای راه اندازی این حرفه ندارد گفت: این سازمان درزمینه احیای فرش دستباف مازندران ،ماموریت هایی دارد و همکاری هایی هم بامرکزملی فرش وتعاونی های مرتبط بافرش واتحادیه های صنفی برای احیای فرش مازندران دارد.

محمد پور با تاکید بر اینکه صنعت فرش باید ازمهجوریت خارج شود گفت: بر این اساس، در ورودی اصلی ساختمان صنعت معدن وتجارت مازندران ،کارگاه قالی بافی بناکردیم که محلی برای بازاریابی این صنعت است.

