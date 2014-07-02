بمباران مقرهای داعش در الشرقاط/هلاکت شمار زیادی از تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، جنگنده های ارتش عراق امروز مقرهای گروه تروریستی داعش در منطقه الشرقاط در استان صلاح الدین را بمباران کردند.

یک منبع امنیتی عراق با اعلام این خبر افزود: جنگنده های ارتش ساختمان قائم مقامیه در منطقه الشرقاط که در سیطره تروریست های داعش بود را بمباران کردند. بر اثر این حمله هوایی بسیاری از تروریست ها به هلاکت رسیدند.

جنگنده های عراقی همچنین ساختمانی را در روستای شیخ حمد در شمال صلاح الدین بمباران کردند. این ساختمان به عنوان مقر تروریست های داعش استفاده می شد که به طور کامل در این حمله هوایی تخریب شد و چندین تروریست به هلاکت رسیدند.