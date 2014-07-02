سرکرده ارتش آزاد در حلب به هلاکت رسید/ شکست دوباره جبهه النصره در القلمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، عملیات ارتش سوریه علیه گروههای تروریستی در منطقه المیسر حلب همچنان ادامه دارد. در آخرین نبردها در این منطقه نیروهای امنیتی سوریه "هلال احمد بطیخ" ملقب به "شیخ هلال" که از سرکردگان اصلی گردان التوحید در ارتش آزاد محسوب می شد را به هلاکت رساندند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است؛

- ارتش سوریه سیطره بر مناطق جرود و عسال الورد در القلمون را تحکم بخشید. این مناطق از نقاط راهبردی هم مرز با لبنان و حومه غربی پایتخت سوریه قرار دارند. ارتش سوریه اخیرا نبردهای سنگینی را علیه جبهه النصره در این مناطق آغاز کرده بود.

- منابع محلی به روزنامه سوری الوطن اعلام کردند: طی روزهای اخیر درگیریها و اختلافات شدیدی میان گروههای مسلح سوری و گروههای مسلح با تابعیت خارجی در مناطق مختلف حلب ایجاد شده است. علت اصلی این تنشها اختلافات میان این دو گروه بر سر نحوه توافق با ارتش سوریه در مناطق ناآرام بوده است.

- منابع آگاه از احتمال برقراری آتش بس در منطقه الدار الکبیره در حومه شمالی حمص که از یکی از مناطق اصلی تمرکز تروریستها محسوب می شود خبر می دهند. گروههای مسلح حاضر در این منطقه اخیرا به ارتش سوریه اعلام آتش بس کرده اند.

- ارتش سوریه مخفیگاههای گروههای تروریستی در مناطق عین الحسین و المشرفه در حمص را هدف حمله قرار داد. در این حمله شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

- ارتش سوریه مراکز تجمع گروههای تروریستی در مناطق بستان القصر، دیرجمال ، حطابات، المقبله، قسطل مشط، الحویجه، الجندول و هنانو در حلب را هدف حمله قرار داد و شماری از اعضای گروههای مسلح را به هلاکت رساند.

- خبرنگار پایگاه لبنانی النشره با حضور در مناطق الجرود، الزبدانی و القلمون در حومه دمشق تصاویری از خودروهای به جامانده از سوی گروههای تروریستی در این مناطق و حضور نیروهای ارتش سوریه در این مناطق منتشر کرده که در اینجا قابل مشاهده است. ارتش سوریه اخیرا در عملیاتی در این منطقه شماری از تروریستها را به هلاکت رساند، همچنین اعضای باقی مانده تروریستها مجبور به فرار به نقاط اطراف شده اند.