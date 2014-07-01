پولهای عربستان به خون مردم عراق و سوریه آغشته است/هدف کمک به تروریستهاست نه مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "سلامه الخفاجی" عضو کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق در واکنش به دستور اخیر "ملک عبدالله" پادشاه عربستان برای کمک 500 میلیون دلاری به مردم عراق گفت: دولت عراق پول و امکانات کافی برای کمک به آوارگان و شهروندانش دارد، امیدواریم عربستان این پولها را در افغانستان که تحت سیطره القاعده است خرج کند.

وی تأکید کرد: پولهای عربستان با خون مردم بی گناه عراق و سوریه آمیخته شده است. خفاجی در ادامه از دولت عراق خواست که کمکهای پادشاه عربستان را نپذیرد.

"علی جبر" یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق نیز در این خصوص گفت: کمکهای پادشاه عربستان به آوارگان و مردم عراق برخلاف تصور برخی از روی تمایلات انسان دوستانه نیست و عربستان به هیچ وجه خیرخواه عراق نیست.

وی همچنین تأکید کرد هدف از این امر ارسال کمک و حمایت از داعشیها در مناطق درگیر در پوشش بشردوستانه است.

جبر افزود: آن روی سکه، ارائه حمایتهای بیشتر از طریق ارسال کمکهای بشردوستانه و در قالب سازمان ملل به مناطق درگیر و تروریستهای ساکن در این مناطق است.

این در حالی است که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی ساعاتی پیش اعلام کرد: ملک عبدالله دستور ارائه کمک 500 میلیون دلاری را به مردم عراق ارائه داده است و قرار است این کمکها با نظارت سازمان ملل به دست مردم عراق که از حوادث اخیر آسیب دیده اند برسد.