15 کشور اروپایی خواستار بایکوت تل آویو شدند  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، پس از اقدام انگلیس، آلمان و فرانسه در ممنوع کردن داد و ستد با شهرک نشینان اسرائیلی برای شهروندان خود،12 کشور اروپایی دیگر نیز از شهروندان خود خواستند تا از داشتن هرگونه رابطه با شهرک نشینان اجتناب کنند.

12 کشور اروپایی که خواستار توقف ارتباطات شهروندان خود با شهرک نشینان اسرائیلی شده اند عبارند از اتریش، بلژیک، کرواسی، دانمارک، فنلاند، یونان، ایرلند، لوگزامبورگ، مالت، پرتغال،اسلواکی و اسلوونی.

در همین رابطه اسپانیا و ایتالیا درباره سرمایه گذاری در شهرک های صهیونیستی به شهروندان خود هشدار داده اند.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی هشدار داد که این اتحادیه هیچگونه تغییری را در مرزهای 1967 نخواهد پذیرفت.

این وضعیت در حالی است که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته یک مرکز امنیتی در شرق رفح واقع در نوار غزه را هدف 3 فروند موشک قرار دادند. این حمله به تخریب کامل مرکز امنیتی منجر شد.

این حمله با استفاده از جنگنده های اف 16 رژیم صهیونیستی انجام شد و تلفاتی در بر نداشت. این جنگنده ها همچنین اراضی کشاورزی رفح را هدف حمله قرار دادند.در همین راستا توپخانه رژیم صهیونیستی 3 خمپاره به گذرگاه کرم ابوسالم شلیک کرد. از سوی دیگر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گروه های مبارز فلسطینی صبح امروز 7 فروند موشک به شهرک های اشکول و سدیروت شلیک کردند.

این موشک ها به منطقه خالی از سکنه اصابت کرد و تلفات مالی و جانی در بر نداشت. مقامات رژیم صهیونیستی تا ساعت 6 عصر امروز به فلسطینی ها مهلت داده اند حملات موشکی خود را به اراضی اشغالی 48 متوقف کنند.

برخی مسئولان رژیم صهیونیستی در واکنش به حملات موشکی مبارزان فلسطینی خواستار اشغال مجدد نوار غزه شده اند.