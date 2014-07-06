بازارچه فرش در قائمشهر دایر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با فرش بافان شهرستان، ارائه آمارهای غلط را مانع پیشرفت صنعت فرش دستبافت بیان کرد و گفت: آمارهایی که از بیمه شدگان بافنده ارائه می شود، نادرست است.

وی با عنوان اینکه امروزه اندازه هنر صنعت فرش به تابلو فرش تغییر یافته است، بیان کرد: برای رفع مشکل بافندگان فرش باید شرکت تعاونی در این زمینه تشکیل شود.

وی یکی از چالش های فراروی صنعت فرش را ارائه آمارهای نادرست بیان کرد و گفت: وقتی آمار پنج هزار بافنده فرش در شهرستان ارائه می شود، در می یابیم که به اشتباه رفته ایم.

فرماندار قائمشهر، خواستار شناسایی و مشخص شدن بافنده های واقعی و غیرواقعی شد و بر لزوم برخورد با آموزشگاههای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: آموزش به بافندگان باید در چارچوب های خاص و با مجوز از فنی و حرفه ای صورت گیرد.

وی راه اندازی بازارچه فرش در شهرستان را ضر وری دانست و گفت: باید محصولات تولید شده با قیمت عادلانه از بافندگان خریداری شود.