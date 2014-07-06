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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۵

عضو کمیسیون انرژی به مهر خبر داد:

نامه میر کاظمی به رئیس جمهور در مورد پرونده کرسنت

نامه میر کاظمی به رئیس جمهور در مورد پرونده کرسنت

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: میرکاظمی در پاسخ به نامه خرداد ماه زنگنه وزیر نفت به رئیس جمهور در مورد پرونده کرسنت نامه ای به رئیس جمهور در این خصوص نوشته است.

موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص جلسه امروز کمیسیون انرژی گفت: در این جلسه آقای میرکاظمی رئیس پیشین کمیسیون گزارشی از پرونده کرسنت از ابتدا تاکنون ارائه داد و تعدادی از اعضای کمیسیون درخواست کردند هیات رئیسه کمیسیون نظر خود را در این خصوص ارائه دهند.

نماینده مردم عسلویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این میرکاظمی از نامه اش به رئیس جمهور در مورد قرارداد کرسنت و تخلفات این قرارداد خبر داد و گفت: وزیر نفت خرداد ماه سال جاری نامه ای به رئیس جمهور در مورد قرارداد کرسنت نوشته اند که میرکاظمی نیز به عنوان یکی از مطلعان از این پرونده نامه ای به رئیس جمهور در پاسخ به نامه زنگنه نوشت.

عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: علاوه بر این در جلسه امروز مقرر شد کمیسیون انرژی برای حل مشکل آب استانها و رفع نگرانی نمایندگان ورود کند.

 

 

کد مطلب 2326426

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