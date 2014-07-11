مسابقات انتخابی کاراته کاهای اعزامی به اینچئون را مشخص می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله هفتم اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته فردا شنبه به پایان می رسد، اردویی که علی رغم حواشی فدراسیون، در نهایت آرامش برگزار شد اردونشینان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و در برخی جلسات هم تماشای فیلم ، رقبای خود را بهتر شناختند. اما حذف نام سه عضو تیم ملی بعد از حضور در مسابقات دانشجویان جهان ، غرب آسیا و کاراته وان اندونزی دلیل اصلی همین حواشی بود.

حسین روحانی یکی از مربیان تیم ملی در مورد این حواشی به خبرنگار مهر گفت: برنامه های تیم ملی از ماهها قبل تدوین شده و اینکه چگونه باید نفرات خود را انتخاب کنیم ، در چه تورنمنت هایی شرکت کرده و چگونه تمرین کنیم همه و همه از قبل مشخص شده است. حالا چرا برخی ها می خواهند حاشیه سازی کنند مشخص نیست!

وی ادامه داد: ما باید از شش وزن اصلی برای اعزام به بازیهای آسیایی چهار وزن را انتخاب کنیم ، در جلسه ای طولانی به این نتیجه رسیدیم که وزن - کیلوگرم به بازیها اعزام نشود و چون این وزن در مسابقات جهانی برگزار نمی شود و از سوی دیگر حسن نیا به لحاظ بدنی شرایط حضور در یک وزن بالاتر را نداشت ، این کاراته کا از ادامه حضور در اردوها بازماند. با این وجود چرا باید حاشیه سازی کنند و تیمی را که آماده حضور در بازیها و مسابقات جهانی می شود را به حاشیه می برند.

قهرمان پیشین کاراته جهان ادامه داد: ما برای انتخاب نفرات خود فاکتورهای متعددی از جمله نظم در اردوها ، نحوه تمرینات ، عملکرد در مسابقات برون مرزی و در نهایت مسابقات انتخابی را مد نظر داریم و به هیچ عنوان سلیقه ای عمل نخواهیم کرد و هر که شایسته باشد اعزام خواهد شد.

روحانی افزود: زمان کافی برای انتخاب نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی در اختیار داریم و عجله ای برای اینکار نیست ، ولی در نهایت با برگزاری مسابقات انتخابی به صورت شفاف و با حضور داوران رسمی چهار کاراته کای اعزامی به اینچئون معرفی خواهند شد تا هیچ حرف و حدیثی باقی نماند.

مربی تیم ملی در مورد برنامه های برون مرزی پیش رو گفت: رقابتهای کاراته وان در ترکیه ، آلمان ، ژاپن و اتریش را قبل از بازیهای آسیایی و همچنین مسابقات جهانی مد نظر داریم و از فدراسیون خواستیم شرایط اعزام تیم ملی را به این رقابتها فراهم کند. امیدوارم شرایط فدراسیون به نحوی باشد که بتوانیم این رقابتها را که خیلی می تواند در روند آماده سازی تیم ملی موثر باشد ، را شرکت کرده و با آمادگی روحی ، روانی بالایی راهی مسابقات مهم پیش رو شویم.

وی در پایان در خصوص ادامه تمرینات گفت: اردونشینان تا روز چهارشنبه استراحت خواهند داشت و مرحله هشتم را آغاز می کنیم. این اردو نیز 15 روزه است چرا که طبق همان برنامه ای که از پیش طراحی کرده بودیم قرار بود از اعزام به دو رقابت بین المللی مدت اردوها را بیشتر کنیم تا روی برنامه های تمرینی متمرکز شویم.