مهرزاد خلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به جذب محمدرضا خلعتبری و مسائل مطرح شده در این زمینه گفت: خلعتبری یک بازیکن ملی‌پوش و مطرح کشور به شمار می‌رود که بسیاری از باشگاه‌ها خواهان جذب او بودند. طبیعتاً باشگاه سپاهان نیز علاقه بسیاری به جذب او داشت و از ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داد. ما از او خواستیم خودش رضایتش رااز پرسپولیس بگیرد و با سپاهان قرارداد امضا کند.

خلعتبری شخصاً رضایت‌نامه‌اش را دریافت کرد

وی افزود: خدا را شکر این بازیکن اینقدر با غیرت، همت و وفادار بود که رضایتنامه خود را دریافت کرد و با سپاهان قرارداد امضا کرد. او خودش عنوان کرد بهترین جایی که می‌توانم در آن بازی کند و استعدادش را نشان دهد، سپاهان است.

خلیلیان ادامه داد: خلعتبری عنوان کرد در طول بازی‌هایش، بهترین تیمی که از حضور در آن لذت برده، سپاهان بوده وگرنه تیم‌های دیگری حتی از شهر اصفهان و کشورهای دیگر متقاضی جذب او بودند اما او شخصاً به عجمان رفت و رضایتنامه‌اش را دریافت کرد.

رقم رضایتنامه خلعتبری 200 هزار دلار است

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره رقم رضایتنامه خلعتبری تصریح کرد: او توانست تخفیف زیادی بگیرد و اصلاً ارقامی که مطرح می‌شود، صحیح نبوده و رقم 800 هزار دلار و 500 هزار دلار صحت ندارد. این بازیکن برای رضایتنامه‌اش تنها 200 هزار دلار پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: باشگاه عجمان چون به خود بازیکن رضایتنامه داده بود، تخفیف داده و بعد از آن او به باشگاه پرسپولیس رفت و فسخ‌نامه قراردادش را نیز به ما تحویل داد.

نمی‌توانم رقم قرارداد خلعتبری را اعلام کنم

خلیلیان درباره اینکه چرا قرارداد او امروز رسانه‌ای شد، گفت: مقدمات لازم برای عقد قرارداد با وی آماده شده بود اما نمی توانم رقم قرارداد را اعلام کنم. اما این رقم بسیار کمتر از آن است که خیلی‌ها فکرش را می‌کردند و این رقم بسیار کمتر از آنچه بوده که در رسانه‌ها مطرح شده و مدارک آن نیز موجود است.

وی ادامه داد: خوشحال هستیم که توانستیم این بازیکن را در کشور نگه داریم و برای سپاهان نیز فرصت خوبی است که با این بازیکن به مدارج عالی‌تری برسد.

مدیرعامل سپاهان درباره اینکه گفته می‌شود باشگاه سپاهان رقم سنگینی به خلعتبری پرداخت می‌کند، بیان داشت: من این مسئله را صد درصد تکذیب می‌کنم و ارقام 3، 2.5 و 2 میلیاردی برای قرارداد این بازیکن اصلاً صحت ندارد و رقم بسیار معقول و منطقی بوده و این بازیکن خیلی به تیم سپاهان تخفیف داد.

وی ادامه داد: دلیل اینکه خلعتبری به سپاهان تخفیف داد، این بود که او خودش می‌خواست از پرسپولیس جدا شود و حتی زمان مدیریت قبل به مسئولان اعلام کرده بود که می‌خواهم در سپاهان بمانم و 20 درصد افزایش قرارداد خواسته او بود اما مدیریت قبلی سپاهان به هر دلیلی آن را قبول نکرد.

خلیلیان گفت: خدا را شکر در این دوره با رأی قاطع هیئت مدیره، حضور او در سپاهان انجام شد و حتی خود مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه، شخصاً به من تکلیف کرد و به نظر من این فرصت بسیار خوبی برای سپاهان به شمار می‌رود تا از این بازیکن بهره ببرد.