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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۰:۴۲

کاهش مبلغ درخواستی ورزشگاه آزادی؛

تاج مجوز 18 میلیاردی وزیر ورزش به باشگاه سپاهان را تکذیب کرد

تاج مجوز 18 میلیاردی وزیر ورزش به باشگاه سپاهان را تکذیب کرد

رئیس سازمان لیگ‌های فوتبال ایران می‌گوید وزیر ورزش و جوانان مجوز 18 میلیاردی به تیم فوتبال سپاهان نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از انجام مراسم قرعه کشی لیگ برتر، در جمع خبرنگاران درباره برگزاری دربی در هفته پایانی لیگ و امکان مخالفت شورای تامین با برگزاری این مسابقه، اظهار کرد: شورای تامین مخالفتی نخواهد داشت. حریفان بر اساس قرعه کشی مشخص شدند و به صورت زنده از تلویزیون هم پخش شد. بنابراین این برنامه‌ای نبوده که خودمان تنظیم کرده باشیم.

رئیس سازمان لیگ‌های فوتبال ادامه داد: با این برنامه حساسیتی زیبا در این مسابقه ایجاد شده است.

وی همچنین با اشاره به سقف هزینه چند باشگاه، تاکید کرد: باشگاه‌های ملوان، صبا و نفت مسجد سلیمان تاکید کرده‌اند که به ترتیب 7، 8 و 11 میلیاردتومان هزینه خواهند کرد. با اعلام این رقم‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد.

رئیس سازمان لیگ‌های فوتبال ایران درباره اینکه مدیرعامل باشگاه سپاهان گفته بود از وزیر ورزش و جوانان مجوز 18 میلیاردی برای هزینه کردن دریافت کرده، گفت: چنین مجوزی از سوی وزیر صادر نشده است.

تاج در پاسخ به سئوالی مبنی بر درخواست 270 میلیونی ورزشگاه آزادی برای برگزاری هر مسابقه فوتبال، تاکید کرد: فکر نمی‌کنم این تصمیم اجرایی شود. ما این مبلغ را پایین تر خواهیم آورد.

 

کد مطلب 2331773

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