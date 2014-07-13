درخواست مدیرعامل سپاهان از معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان اصفهان، در نامه مهرزاد خلیلیان به سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور آمده است: باستحضار می­‌رساند این باشگاه با بیش از شصت سال قدمت، دیرزمانی است که با نام اصیل سپاهان در عرصه‌های ملی و بین ­المللی حضور موثر داشته و افتخارات فراوانی را برای شهر اصفهان و کشور ایران رقم زده است.

شش دهه فعالیت در عرصه­‌های فرهنگی ورزشی و کسب عناوین مختلف در سطح آسیا نام سپاهان را در کنار سایر افتخارات این شهر به نمادی تبدیل کرده که زبانزد هرایرانی در کشور و پاره­ای از نقاط دنیا شده و ناگفته نماند بسیاری از مردم سایر ملل نیز اصفهان را به نام تیم سپاهان می­‌شناسند. (پس از نائب قهرمانی این تیم در جام باشگاه‌های آسیا در ژاپن و حضور در رقابتهای جام باشگاه‌های جهان)

هم اکنون در کنار زاینده­ رود خشک ولی زنده و دهها اثر تاریخی و جاودانه دیگر، نام باشگاه سپاهان هم به عنوان یک میراث فرهنگی و کهن مورد توجه عام و خاص قرار گرفته و مایه سربلندی مردم صفاهان شده است.

لذا به جهت حفظ و حراست از این میراث گران‌بها که در آینده ممکن است دچار مخاطره یا اضمحلال این اثر به یاد ماندنی شود، مستدعیست دستور فرمائید نام پرآوازه باشگاه سپاهان که مهد پهلوانان، فرهیختگان، نام‌آوران و شهدای بزرگی است در فهرست آثار ملی معنوی آن سازمان ثبت شود."

باشگاه فرهنگی - ورزشی سپاهان در حال بررسی تأسیس و راه­ اندازی موزه نام ­آوران ورزش ، هتل ورزش(Hotel Sport) و کمیته گردشگری ورزشی می‌شود که درصورت نهائی شدن طرح­‌ها هماهنگی­‌های لازم با حضرتعالی و اداره کل میراث فرهنگی استان انجام خواهد شد.