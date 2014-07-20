افزایش اعتیاد زنان بحران جدی استان مرکزی/ نبود مراکز درمانی مناسب برای ترک اعتیاد بانوان در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در حالی خبر از افزایش اعتیاد زنان می دهد که علت افزایش اعتیاد در بین زنان هنوز مشخص نیست.

زهرا فرجی به مهر می گوید: متاسفانه میزان شیوع اعتیاد در بین جمعیت زنان از 5.4 در سال‌ گذشته به 9.8 درصد افزایش یافته است که این تهدیدی جدی برای کانون خانوادهاست.

وی همچنین از تغییر مصرف مواد از سنتی به صنعتی خبر می دهد و می افزاید: همچنین نوع مصرف مواد مخدر در بین بانوان از سنتی به صنعتی تغییر یافته است که باید دلایل آن بررسی و واکاوی شود.

اعتیاد بانوان در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است

وی با تاکید بر اینکه امروز افزایش اعتیاد در بین بانوان در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است تصریح کرد: متاسفانه سن اعتیاد در بین بانوان نیز کاهش یافته و به دوره نوجوانی رسیده است که باید مسئولان امر در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.

فرجی تغذیه نامناسب، بی‌سرپرست شدن، درگیری در روابط، قرار گرفتن در معرض سوء استفاده‌های جنسی و جسمی، بروز اختلالات روانی، ابتلا به انواع بیماری‌های عفونی نظیر ایدز و هپاتیت را از عواقب گرفتار شدن بانوان در دام اعتیاد می داند و اضافه می کند: شدت آسیب‌پذیری زنان معتاد به مراتب بیشتر از مردان معتاد است، اعتیاد مادر خانه به مواد مخدر اثرات منفی بر خانواده داشته و موجب از هم پاشیده شدن خانواده ها و پیدایش بچه‌های طلاق می‌شود.

وی راهکارهایی چون برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی در زمینه آگاهی بخشی به بانوان را پیشنهاد می دهد و می افزاید: خلاءهایی که هم اکنون در این زمینه احساس می‌شود، عدم احساس نیاز به آموزش از سوی بانوان است، متاسفانه در حال حاضر احساس نیاز برای آموزش مهارت‌های زندگی در بین بانوان وجود ندارد، در حالی که اگر این نیاز احیاء شود کمک بسیاری به بانوان خواهد کرد.

دبیر شورای مواد مخدر استان مرکزی نیزبه خبرنگار مهر می گوید: براساس پژوهش شیوع شناسی در سال 90 جمعیت معتاد استان مرکزی 1.87 درصد گزارش شده است که این رقم 25 هزار نفر را شامل می شود.

هر ساله بر تعداد زنان معتاد هرساله افزوده می شود

محمد زیدوند با بیان اینکه از این تعداد 10 درصد جمعیت زنان هستند می گوید: هرچند که در این چندسال آمار دقیقی از جمعیت معتادزنان در دست نداریم اما پژوهش ها حاکی از این است که هر ساله بر تعداد انها افزوده می شود.

وی آگاهی دادن به مردم و حساس سازی خانواده را اصل کاهش این معضل می داند و تصریح می کند: وقت نگذاشتن والدین برای دخترها و پسرهای خود، سخت گیریها و از آن طرف آسان گیریها و..همه و همه می تواند در افزایش این بلای خانمانسوز موثر باشند.

زیدوند با اشاره به اینکه طبق تحقیقها متوسط زمانی که خانواده ها برای فرزندان خود می گذارند 17 دقیقه در روز است یادآور می شود: افزایش طلاقها، کودک آزاری ها، اختلال در نظام کار و..همه از پیامدهای اعتیاد هستند.

وی باتاکید بر اینکه تمام حوزه ها و سازمانهای دولتی و بسیج عمومی برای حل این معضل لازم است اضافه می کند: شبکه مافیای مواد مخدر به صورت کاملا هوشمند و تخصصی برای اعتیاد وارد شده است اما سرعت مبارزه و پیشگیری در جامعه ما حرکت لاک پشتی دارد.

بازخورد منفی کلاسهای مهارتهای زندگی در زنان معتاد

وی با اشاره به اینکه بازخورد کلاسهای مهارتهای زندگی نیز برای کاهش و مبارزه با اعتیاد در زنان منفی بوده است یادآور می شود: باید بازتعریفی از این کلاسهای مهارتهای زندگی انجام شود یا باز آموزشی برای مربیان کلاسهای مهارتهای زندگی انجام شود تا این کلاسها اثرگذار شوند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه باید با مردم صادق بود و برخی از حقایق را برای آنها روشن کرد تا آنها بتوانند به کمک برنامه های دولت بیایند ادامه داد: نبود مراکز درمانی برای زنان که آنها بتوانند بعد از اعتیاد در آن مکان درمان شوند یکی از مشکلات در این زمینه است.

وی با بیان اینکه مرکز درمانی مناسبی برای زنان نداریم تاکید می کند: مراکز درمانی که برای زنان درنظر گرفته می شود باید ویژه تر از مردان باشد.

زیدوند ادامه داد: یکی از دلایلی که زنان برای ترک مراجعه نمی کنند این است که در طول درمان 21 روزه خود باید از فرزند یا فرزندان خود جدا باشند لذا باید مراکز درمانی داشته باشیم که حداقل یک مهد کودک در کنار آن برای کودکان این زنان وجود داشته باشد.

64 درصد زنان معتاد از سوی شوهران خود معتاد می شوند

این مقام مسئول ادامه می دهد: 64 درصد زنان معتاد از سوی شوهران خود معتاد می شوند و مابقی از طریق گروههای همسال خود، آرایشگاه ها و...که با تبلیغ موادمخدر صنعتی برای زیبایی و بیدار ماندن در شب باعث تشویق به اعتیاد می شوند. اعتیادی که فشارهای جامعه بر افزایش آن بی تاثیر نیست.

وی با بیان اینکه تمام مراکز بهبودی زنان در استان فاقد مجوز هستند تاکید می کند: در حال حاضر توانستیم یک مکان مناسب بهبودی برای زنان تهیه کنیم.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر ادامه می دهد: در مرکز DIC ( مراکز کاهش آسیب) اراک نیز ظرفیت پذیرش معتادان زن محدود است و 3 مرکز درمانی ترک اعتیاد نیز فاقد مجوز رسمی و قانونی هستند که باید برای افزایش مراکز ترک اعتیاد مشارکت خیرین را جلب کنیم.

مهم‌ترین راه پیشگیری از مصرف مواد مخدر افزایش آگاهی در میان آحاد جامعه

استاندار مرکزی نیز مهم‌ترین راه پیشگیری از مصرف مواد مخدر را افزایش آگاهی در میان آحاد جامعه از جمله نسل جوان عنوان می کند و می گوید: امروزه ترویج باورهای غلط در حوزه اعتیاد از جمله اینکه مصرف مواد مخدر توان جسم را افزایش می‌دهد، موجب لاغری می‌شود و مصرف تفریحی مواد مخدر اعتیادآور نیست باعث شده است تا افراد زیادی به سمت استفاده از این مواد گرایش پیدا کنند.

محمد حسین مقیمی ادامه می دهد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران از مواد مخدر به عنوان یکی از ابزارهای جنگ نرم به صورت هدفمند برای آلوده کردن جوانان و نابودی شور و نشاط و فکر و اندیشه آنان استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هر روز بر تعداد افراد گرفتار در این دام افزوده می‌شود، خاطرنشان می کند: طردکردن و برخورد فیزیکی با این مسئله معضل اعتیاد را حل نمی‌کند بلکه باید بپذیریم اعتیاد یک مشکل اجتماعی است که به عنوان پیچیده‌ترین معضل در جامعه شناخته شده است.

استاندار مرکزی بیان داشت: همه مردم و مسئولان باید در مقابل مشکلات با عزم و اراده گام بردارند و در همین راستا باید تلاش شود تا مشکلات را در استان مرکزی کاهش دهیم و سرمایه‌های جوان را در آن حفظ کنیم.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان نیز با بیان اینکه نقش زنان در جامعه تغییر کرده است می گوید: زنان جامعه دیگر زنان سنتی نیستند که محدود به خانه شوند آنها دوشادوش مردان کار می کنند، پزشک متخصص می شوند، دبیر می شوند...پس وقتی به محدوده بیرون پا گذاشتند خطراتی که مردان را تهید می کند آنها را نیز تهدید می کند.

اسدی به مهر می گوید: این به منزله این نیست که زنان باید در خانه بنشینند تا معتاد نشوند بلکه باید بپذیریم وقتی زن در فضای جامعه حضور پیدا می کند خطراتی نیز برای آن بوجود میاید و رشد اعتیاد آن نیز به موازات مردان بالا می رود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با بیان اینکه ایران قریب به 31 سال است که در کاهش مواد مخدر در حال مبارزه است به مهر می‌گوید: مبارزه تنهای پلیس با مواد مخدر نمی تواند کاهش صد در صدی این مواد در جامعه را به دنبال داشته باشد بلکه برای مقابله با این بلای خانمان سوز بسیج عمومی جامعه نیاز است.

مهدی حسنی هم مرز بودن ایران با دو کشور تولید کننده جهانی مواد مخدر را یکی از بزرگترین آسیب های کشور برای افزایش این ماده های افیونی می داند و عنوان می کند: از آنجایی که استان مرکزی در مجاورت استان تهران و البرز قرار دارد از نظر آلودگی صنعتی و نیمه صنعتی بیشتر است و سرریز جرائم به این استان به عنوان استان امن وجود دارد.

وی اظهار داشت: کشورهای افغانستان و پاکستان بیشترین درآمدهایشان از تولید و فروش مواد مخدر است. در افغانستان بیش از 400 لابراتوار تبدیل تریاک به هروئین وجود دارد و آنها متوسط سالی 600 تن هروئین را تولید می کنند و با تولید هر کیلو هروئین جان صدها جوان و نوجوان را در دنیا به مخاطره می اندازند.

سرهنگ حسنی با بیان اینکه در حال حاضر بیماری مواد مخدر از مرزهای ایران عبور کرده و وارد منازل شده است، اظهار داشت: خانواده ها باید توجه بیشتری را نسبت به نوجوان ها و جوان هایشان داشته باشند و با مراقبت های بیشتر از آنها خطر ابتلا به اعتیاد را از فرزندانشان دور نگه دارند.

کمبود نیروی انسانی و نبود کمپ بانوان

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: کمبود نیروی انسانی و نبود کمپ بانوان و نداشتن توانایی مالی معتادین برای حضور در کمپ از مشکلات عمده این حوزه است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی اظهار داشت: در استان مرکزی بیشترین عامل طلاق را اعتیاد یکی از زوجین تشکیل می‌دهد و اعتیاد به یکی از جدی ترین معضلات این استان بدل شده است.

سرهنگ حسنی اضافه کرد: بیشترین عامل سرقت های خرد در داخل خودروها هم توسط افراد مبتلا به بیماری اعتیاد صورت می گیرد؛ لذا باید این معضل در خانواده ها جدی گرفته شود و مردم با مشارکت پلیس بتوانند از شیوع بیشتر اعتیاد در جامعه جلوگیری نمایند.

مشکلات فرهنگی و اقتصادی عامل اصلی اعتیاد

سرهنگ حسنی عمده مشکلات اقتصادی، بیکاری و فرهنگی را عامل اعتیاد دانست و عنوان کرد: متاسفانه باورهای غلط عاملی مهم در اعتیاد جوانان و نوجوانان بشمار می رود.

وی از خانواده خواست تا با توجه بیشتری نسبت به فرزندانشان و آگاه کردن آنها از خطرات اعتیاد موجب کاهش اعتیاد در جامعه شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز تعداد مراکز ترک مواد مخدر شهر اراک را 75 مرکز اعلام می‌کند می‌گوید: از این تعداد 69 مرکز خصوصی، دو مرکزDIC، دو مرکز تحت پوشش اداره زندان ها و یک مرکز دولتی و یک اقامت اجباری هستند.

سیامک راکعی افزود: همچنین در ساوه 21 مرکز، در خمین 11 مرکز، شازند شش مرکز، دلیجان، دو محلات دو کمیجان یک، آشتیان یک و فرمهین یک مرکز وجود دارد.

هم اکنون 67 تشکل فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد در دو بخش آقایان و بانوان در استان فعالیت دارند که افزایش این تشکل‌ها برای آگاهی دادن و بررسی اعتیاد زنان ضروری است. اما اعتیاد قارچ گونه در حال افزایش است اما از ان سو برنامه های پیشگیری و بهبودی با حرکت لاک پشتی مواجه است.

گزارش: سمیه بصیرت